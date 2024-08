Misschien willen vrienden niet meer met je zuipen door die nare dronk

Iedereen heeft die ene vriend die niet tegen drank kan. Je kent het verhaal: ze drinken één biertje te veel, krijgen die manische blik in hun ogen en vinden het opeens een geniaal idee om een pylon ergens op straat te jatten/in een gevecht te belanden/het barpersoneel lastig te vallen/gewoon een gigantische lul (m/v) te zijn [streep door wat niet van toepassing is].

Er is zelfs onderzoek waaruit blijkt dat 23 procent van de drinkers in Mr. Hyde verandert door die fles pinot grigio. Ze veranderen in onverantwoordelijke, domme en vijandige mensen. En de kans is groot dat je het een tijdje pikt. Toch begin je langzaam maar zeker hun telefoontjes te negeren, open je hun appjes niet meer en lieg je dat je een familieweekend hebt als ze je op Facebook uitnodigen voor hun “Helemaal naar de klote!!!”-event.

En je bent niet de enige.

Volgens een nieuwe enquête van Macmillan Cancer Support die gisteren werd gepubliceerd, gaat een kwart van de Britten niet meer naar de kroeg met bepaalde vrienden en heeft 13 procent het contact helemaal verbroken met bepaalde vrienden omdat ze te veel zuipen. Meer dan de helft (54 procent) van de 2000 deelnemers zegt dat ze het het irritantst vinden als hun vrienden agressief worden van te veel drank. 47 procent vindt dat hun vrienden te luidruchtig worden na die 22 baco’s.

De onderzoekers vonden ook dat 18- tot 24-jarige geheelonthouders (als het je even is ontgaan, kinders drinken tegenwoordig veel minder dan oudjes) minder zuipen omdat ze dronken gedrag veel minder accepteren en dat ze hun vriendschappen niet op het spel willen zetten. Ook zijn mannen twee keer vaker geneigd om niet meer met hun vrienden in de kroeg te hangen als ze denken dat ze een slechte invloed zijn.

Het is wel goed om te vermelden dat het onderzoek een onderdeel is van Macmillans jaarlijkste “Go Sober for October“-campagne en dat deze resultaten niet wereldschokkend zijn. Als je avond drinken altijd eindigt in een wc-hokje en jij het haar van een vriend moet vasthouden, is het ook wel logisch dat je die vriend op een gegeven moment niet meer wil zien.

Laten we eerlijk zien, het enige belachelijke dronken gedrag waar we wel blij van worden zijn slechte dancemoves na iets teveel tequilashots.