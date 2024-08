Jebroer vertelt over zijn jeugd en over zijn grootste zorgen

In onze serie ‘Het VICE Interview’ stellen we elke keer dezelfde ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante mensen. In deze aflevering spreken we rapper Jebroer. Tijdens ADE organiseert hij zijn eigen conceptavond: Paranoia. Op 18 oktober in de kun je in de Q-Factory in Amsterdam flink stampen op freestyle en hardstyle. Meer info vind je hier.



VICE: Zijn er complottheorieën waarin je gelooft?

Jebroer: Ik wil daar eerlijk gezegd niet eens over nadenken. Sommige vrienden van me geloven heel erg in van die illuminati-dingen. Eentje van hen is zelfs in een inrichting beland, omdat hij denkt dat hij overal gevolgd wordt met camera’s. Ik wil er dus niet te veel over nadenken, maar ik denk absoluut dat er een groot spelletje wordt gespeeld. Oorlog voeren is bijvoorbeeld voor bepaalde mensen één groot spelletje. Landje veroveren. Of denk aan wat Trump zei, dat-ie Noord-Korea wilt vernietigen. Ik geloof zeker dat er meer aan de hand is dan wij weten, maar ik probeer er niet te veel aan te denken.

Wat was je eerste e-mailadres ooit?

Dat was myownshit@hotmail.com, omdat het mijn eigen privéterrein was. En ik had altijd de raarste wachtwoorden. Dat waren meestal een hoop scheldwoorden bij elkaar. Eentje was kankerhoerenkind1.

Van welke film of televisieserie moet je heel hard janken?

Ken je de film Yentl, over een meisje dat eigenlijk een jongetje wil zijn? Dat vond ik wel een heftige film. En Komt een vrouw bij de dokter, die is ook niet mals. Ik weet nog dat ik de bioscoop uit liep – volgens mij was het een date – en dat ik dacht: waarom de fuck heb ik naar zoiets vreselijks zitten kijken?

Er zijn bepaalde momenten wanneer ik bijna altijd een brok van in mijn keel krijg. Bijvoorbeeld als ouders supertrots zijn omdat een kind iets heeft bereikt. Dat komt denk ik omdat ik dat vroeger zelf nooit had; mijn ouders waren vroeger nooit zo trots op me. Nu zijn ze wel trots hoor. Maar daardoor kan ik me goed verplaatsen in zo’n film; dan denk ik: misschien had ik dat vroeger soms weleens nodig, dat iemand voor me ging klappen, of zo.

Maak de volgende zin af: het grootste probleem met jonge mensen van tegenwoordig is …

Social media, denk ik. Stel je voor dat je tien jaar bent en je hebt een telefoon met internet. Dan heb je een wereld thuis en daarnaast nog een wereld op het internet, waarin je kunt doen wat je wil. Ik denk dat kinderen een heleboel dingen kunnen doen en zien die ze eigenlijk nog helemaal niet horen te zien en doen, op die leeftijd. Seks, geweld, filmpjes van onthoofdingen, mensen die zich voordoen als iemand anders, anoniem pesten, mensen in de val lokken – al die dingen lijken me niet echt goed voor kinderen. Ik denk sowieso dat jongeren veel minder face to face over woede, problemen of gevoelens praten. Dat doen ze tegenwoordig gewoon via de app.

Ik denk dat je dat als ouders moeilijk kunt begeleiden. Neem mijn nummer Kind van de Duivel. Bepaalde kinderen mochten dat nummer niet luisteren van hun ouders, maar dat kunnen ze alsnog doen als ze uit huis stappen, hun telefoon tevoorschijn halen en oordopjes indoen.

Als je twee dieren mocht samenvoegen tot één superdier, welke zou je dan kiezen en waarom?

Ik heb altijd wel iets met orka’s gehad. Die zou ik dan denk ik samenvoegen met een leeuw. Orka’s zijn hele slimme en indrukwekkende beesten, de leeuw is the king of the jungle. Ik denk dat een haai eerder de koning van de zee is, maar orka’s zijn veel mooier. Haaien zijn lelijk.

Wat is de donkerste periode die je in je leven hebt doorgemaakt?

Dat is toen ik vroeger uit huis werd gezet met een schuld en ik niet wist waar ik heen moest. Ik moest alles zelf uitzoeken. Ik wist niet wat er in de toekomst allemaal op me af zou komen en had geen idee wat ik wilde doen en wie ik wilde zijn. Ik was van mijn achttiende tot mijn tweeëntwintigste echt aan het zoeken naar mezelf.

Ik ben uit die periode gekomen door heel hard te vechten en nooit op te geven. Door te bedenken wie ik ben, wat wil ik doen op deze wereld en of ik een goed voorbeeld was voor mijn broertjes en zusjes. Een beetje besef krijgen. En heel veel rappen, want dat was echt een uitlaatklep. Tegelijkertijd bleef ik altijd lachen en de lol opzoeken.

Als ik mezelf van toen een les kon geven, dan zou ik zeggen: volg je hart en je gevoel. Ik denk dat ik altijd wel wist wat ik moest doen, maar toch deed ik het niet.

Als je een darter was, met welk nummer zou je dan opkomen?

The World’s Greatest van R. Kelly!

Waar op de hele wereld of daarbuiten zou je het allerliefste willen wonen?

Het liefst in een stad met een strand in de buurt. Zoiets als Miami, maar dan zonder de Amerikanen. Ik heb het over het algemeen niet zo erg op Amerikanen. Ik zou ook wel in een resort willen wonen, waar elke dag een buffet is, en speeltuinen, tennisbanen, basketbalvelden, fitness, een studio, een strand.

Denk je dat drank en drugs je gelukkig kunnen maken?

Ik denk dat drank en drugs je maar voor eventjes gelukkig maken, op het moment dat je aan het spacen bent of dronken bent. Maar ik denk niet dat het je gelukkiger maakt als je structureel ongelukkig bent. Bovendien heb je daarna ook nog een kater bovenop je ongeluk. Dat is waar het fout gaat.

Zou je seks hebben met een robot?

Nee, dat lijkt me niks, ik heb gewoon een vrouw en kinderen. Ik weet niet of ik mag vreemdgaan met een robot, haha. Maar goed, ik heb vooralsnog nooit een aantrekkelijke robot gezien.

Voor welke Nederlandse traditie zou je de barricaden opgaan?

Fuck Sinterklaas. Ze hebben toen ik jong was gewoon tegen me gelogen, terwijl ik altijd leerde dat ik niet mocht liegen. Daar snapte ik helemaal niets van toen.

En buiten dat zijn er veel mensen die een probleem hebben met Zwarte Piet. Dat is zo op te lossen, maar dat gebeurt niet. Haal gewoon die hele Zwarte Piet weg joh. Ik heb een keer opgetreden in een “Zwarte Piet is racisme”-shirt. Als je die liedjes luistert… het is zo fucking racistisch. Dan proberen voorstanders zichzelf te verdedigen door te zeggen dat Piet zwart is door het roet, maar ze zingen zwart als roet. Dus dat klopt niet. Ik vier het ook niet. Kerst is veel gezelliger man.

Wat is de grootste daad van verzet die je ooit hebt gepleegd?

Allemaal dominees hebben brieven rondgestuurd om te klagen over mij en mijn nummer Kind van de Duivel. Dat is toen opgepakt door Nederlandse en Belgische media. Ik heb vervolgens een vliegtuig met ‘Bedankt Vriezeveen #Jebroer’ over hun dorp laten vliegen. Dat was denk ik wel mijn grootste daad van verzet.

Wat vind je het leukst aan het internet?

Ik vind het leuk dat de wereld tien keer zo groot is geworden. Vroeger moest je een boek lezen om dingen te ontdekken, nu kan je alles zelf ontdekken. Je kan zelf uitzoeken welk nieuws je leest. Zelf geloof ik het nieuws op de televisie niet.

Ik denk dat er op de tv een redelijk groot filter zit; een groepje mensen bepaalt wat je wel en niet ziet. Plus, als ik het nieuws kijk word ik er echt verdrietig van. Allemaal negatieve bullshit, terwijl ik heel positief ben ingesteld. Daarom kijk ik geen nieuws en lees ik geen krant. Ik hoor het wel af en toe van mensen om me heen. Voor de rest steun ik elke maand vijf goede doelen, en ik hoop dat dat geld goed terecht komt.