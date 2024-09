Jebroer verpest onschuldige kinderzieltjes tijdens zijn optreden bij Studio Brussel

Eens in zoveel tijd komt een artiest in het nieuws omdat religieuze fanaten, babyboomers of doodsaai volk zich niet kunnen vinden in de inhoud van bepaald liedje. Denk bijvoorbeeld aan cultureel erfgoed Ronnie Flex, die met Drank & Drugs een hele generatie jongeren verpest zou hebben.

Onlangs moest ook Jebroer het ontgelden. Dominees voerden campagne tegen zijn track Kind van de Duivel, en waarschuwden ouders voor de demonische teksten van de rapper. In het nummer is hij namelijk zeer te spreken over drank, drugs en andere goddeloze dingen. Denk toch aan onze kinderen!

Vanochtend gooide Jebroer samen met DJ Paul Elstak nog wat extra olie op het vuur bij Studio Brussel, waar hij het nummer live opvoerde. Daarvoor nam het duo een stuk of twintig kinderen mee, die daar met hoorntjes op hun hoofd dienst doen als decorstukken vol duivels plezier. Ook steken ze als uiterste daad van hedonisme met z’n allen hun middelvinger op, waardoor dit feestje er nog gezelliger uitziet. Het mooiste is nog wel het moment dat Jebroer aan een jongentje vraagt om drank en drugs over zijn grafkist te gooien, waarbij het nietsvermoedende kind een nerveus (en best wel kwaadaardig?) glimlachje opzet.

Bekijk de heerlijke waanzin hieronder: