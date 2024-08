Jebroer werkt keihard om nooit meer op de reservebank terecht te komen

Vrijdag 20 oktober hosten wij samen met ADE Beats in de Melkweg een panel over onafhankelijkheid in de muziek. Samen met Ruyzdael, Jebroer en de jongens van SMIB gaan we het bijna een uur lang hebben over hoe het is om in deze tijden zelfstandig platen uit te brengen. Wil je hier bij zijn? Koop dan hier je tickets.

Jebroer draait natuurlijk al jaren mee, en afgelopen jaar was hij vrijwel dagelijks in het nieuws omdat een aantal sektes vielen over zijn nummer Kind van de Duivel. Het leverde hem grote bekendheid op in Nederland en België, en in plaats van zich bedreigd te voelen lijkt hij er met volle teugen van te genieten. Toch lijkt het mij frustrerend om zorgvuldig jarenlang je carrière op te bouwen, om dan in één klap beroemd en berucht te worden door een stel christengekkies. Ik sprak Jebroer over onafhankelijkheid, zijn tijd bij Nouveau Riche, en de Illuminati.



Noisey: Ik volg jou al sinds je Nouveau Riche-periode, en om eerlijk te zijn mis ik die dagen soms. Jij?

Jebroer: Ik denk er nog elke dag aan, maar ik mis het niet denk ik. We dachten gewoon niet na over een heleboel dingen waar ik nu wel aan denk. Het was gewoon muziek maken en maar zien wat er gebeurt. Er werd niet gedacht aan het maken van hits, en we waren ook geen singles aan het plannen. Het was zoeken naar een manier om vocals over een gestoorde beat te gooien. Dat was al een strijd op zich.



Hoezo?

Iedereen sliep gewoon daar, in een kamer op de bovenverdieping van Boaz. We hadden niet eens geld voor sigaretten, we zochten letterlijk naar de laatste twintig cent die zich in het tapijt had verstopt. Boaz maakte altijd de goedkoopste spaghetti met bolognese en champignons. Als ik iets mis, is het dat wel. En de vriendschap natuurlijk.





Ben je nog veel met die jongens?

Nee. Ik denk dat ik Boaz al een jaar niet heb gezien. Uiteindelijk zijn we allemaal onze eigen kant opgegaan, wat altijd het plan is geweest. We waren geen groep, we maakten toevallig samen muziek. Boaz wilde nooit werken met mensen die al bekend waren, dus hij heeft zelf mensen uitgezocht. Hij wilde met ons groot worden.



Wanneer stopte die band die jullie met elkaar hadden?

Uiteindelijk is het uitelkaar gevallen omdat iedereen toch z’n eigen kant opgaat, en ja, daarna komt geld in het spel. Ik heb altijd gezegd: let op, we moeten van tevoren afspraken maken over geld, anders gaan we daar ruzie over maken. Je hebt toch iets nodig om op terug te kunnen vallen. Dat hebben we uiteindelijk nooit gedaan.



Zijn er financiële conflicten geweest?

Nee niet echt, maar misschien speelt er wel in je achterhoofd: hé, naar wie gaat eigenlijk al dat youtube-geld? Je bent toch vrienden, en dan ga je niet snel met elkaar zitten en een zakelijk gesprek hebben. Ik denk dat we niet eens doorhadden dat we met best wel iets groots bezig waren – we waren toch de eersten met pliepjes-achtige beats en het mengen van twee genres. Jammer dat we dat niet hebben doorgezet.



De afspraak met Boaz was eigenlijk dat ik naar de achtergrond zou gaan en Nouveau Riche over zou nemen, maar dat is nooit gebeurd. We waren aangesloten bij AT-productions, en toen was het opeens een écht label dat ik dus zou overnemen. AT is op een gegeven moment weggegaan omdat zij partijen als Kane, Di-Rect en Anouk kwijtraakten. Dus van de twintig managers die daar rondliepen gingen ze opeens naar drie en vielen zij weg voor ons.



Boaz is daarna gaan shoppen bij labels, en uiteindelijk zijn we bij Cloud9 terechtgekomen, maar toen was mijn contract inmiddels afgelopen. Dus ben ik voor mezelf gaan releasen op verschillende plekken om te kijken wat voor mij de juiste stap zou zijn. Want bij Nouveau Riche had ik niet het gevoel dat ik op de eerste plek stond, terwijl ik wel dacht dat ik dat waard was.







Is het misgelopen door haantjesgedrag?

Ik weet niet of dat het juiste woord is. Iedereen heeft dromen, en zeker als je hechte vrienden bent is het moeilijker om te zien dat een ander veel eerder dan jij z’n dromen aan het verwezenlijken is.



Had je daar moeite mee?

Ik niet, maar bepaalde mensen wel. Die zagen: hé, hij pakt twee ton in een jaar terwijl ik rondkom van m’n studiefinanciering. Er kon ook maar één iemand tegelijk naar buiten met onze sound. Polska kwam met Vinger op de Klitter, en toen was mijn clip voor Btje Vliegen Tog net af. Maar ik moest negen maanden wachten tot we konden releasen. Dat trok ik heel slecht. Ik had letterlijk m’n laatste vijftig euro erin gestopt.



Koester je wrok naar die jongens toe?

Nee, niet echt. Laatste keer dat ik hem zag heb ik een goed gesprek met Boaz gehad. We zouden samen onder Nouveau Riche mijn eerste album uitbrengen. Ronnie Flex was net naar Top Notch gegaan, en Boaz heeft zo veel tijd in zijn eerste album gestopt – voor veel te weinig geld, vind ik – en daarna hetzelfde gedaan voor Polska.



Ik had een jaar genomen om mijn eigen album te maken, en de ongeschreven deal was dat we alleen muziek met Boaz zouden maken. Dus alle andere producers hielden we af, wat ik al een beetje gek vond. Uiteindelijk waren van dat jaar nog drie weken over voor mijn album. Dus in die weken hebben we alleen maar demo’s gemaakt en nog drie studio’s van m’n eigen geld gehuurd om toch ook andere producers eraan te laten werken – en nog steeds onder begeleiding van Boaz. En dat moest dan mijn eerste album zijn. Er werd gewoon geen tijd ingestoken, en dat heeft mij best veel pijn gedaan.



Heb je spijt van dat het zo is gelopen?

Nee, omdat je het meeste leert van op je bek gaan. Ik ben er veel sterker uitgekomen.



Wat zijn de stappen die je toen hebt gezet?

Losse releases bij Top Notch, Sony, Cloud 9. Even kijken wat het beste bij mij past. Uiteindelijk ben ik het zelf gaan doen met Roq n Rolla, in samenwerking met Cloud9. Ik wil nooit meer op een reservebank terechtkomen, en daarom wil ik touwtjes in handen houden. Ik bel Rotjoch zelf wel voor een 101 Barz-sessie, ik bouw m’n eigen merchandise-lijn wel.







We moeten het toch even hebben over al het gedoe rondom Kind van de Duivel. Hoe kijk je daarop terug?

Dat is een geschenk van god. Ik ben al bijna een jaar in het nieuws.



Steeds als ik er iets over las dacht ik: het moet frustrerend zijn dat je tien jaar keihard werkt en dan een paar gelovigen nodig hebt om landelijk door te breken.

Ik heb dat nooit gevoeld, en doordat ik zo vaak in het nieuws ben leren ze ook de echte ik kennen. Ik heb niks tegen die mensen, maar ik heb ook niks met ze, dus ja, elke keer als het in het nieuws komt denk ik: yes, weer iets.



Schrok je toen je merkte wat de maatschappelijke impact is die je kan hebben?

Het is wel gek dat ik al tien jaar muziek maak, maar dat nu pas iedereen kijkt als ik in een winkelcentrum loop. Dus iedereen heeft het wel over je. Ik moest laatst zelfs weg van een kermis, omdat er zo veel kinderen met mij op de foto wilden dat ik bijna m’n eigen kinderen kwijtraakte. Maar verder schrik ik er niet van. Als dit tien jaar geleden was gebeurd had ik het niet getrokken denk ik.



Wat zijn de dingen die jou in die tien jaar weerbaar hebben gemaakt?

Ik weet zelf wat ik doe, wat ik wil, en tegelijkertijd dat ik dat ook kan. Dat heeft me ook sociaal veel sterker gemaakt.



Je hebt in een klap een enorm aantal nieuwe fans erbij gekregen. Merk je druk om hen tevreden te maken?

Nee. Ik moet gewoon niet nadenken, dat heb ik geleerd bij Kind van de Duivel. Dat heb ik boven opgenomen, m’n kids lagen te slapen – daarom klinkt het ook een beetje ingehouden. Die zinnen bedacht ik toen ik de hond aan het uitlaten was.



Nog één brandende vraag: zit je inmiddels al bij de Illuminati?

Zeker. Nee. Ja. Houd op, man. Over dat soort dingen wil ik het niet hebben. Ik weet niet eens wat het is, man. Als het veel geld oplevert wil ik wel praten.



