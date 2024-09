Première: Bekijk de video voor Jeff Buckleys ‘Everyday People’ van zijn album vol nooit eerder gehoorde opnames

You and I, de Jeff Buckley-collectie vol met nooit eerder uitgekomen covers en studiosessies, komt op 11 maart uit op Columbia/Legacy Recordings. Stop even met lezen om hardop te juichen. Gedaan? Oké! Het album zit vol met ongelofelijk werk van een van de beste artiesten van de afgelopen tig jaar, die je hier liedjes hoort zingen van onder andere The Smiths, Bob Dylan, Led Zeppelin, afgewerkt met eigen werk. Er zit ook een cover bij van Everyday People van Sly & The Family Stone, waarvan je de video hieronder voor het eerst kunt zien. In de video – gemaakt door Amy Redford – volgen we een mysterieuze vrouw die door New York wandelt en allerlei people ;-) tegenkomt die je everyday ;-) zou kunnen tegenkomen. Overigens een toepasselijke omgeving, gezien het feit dat Buckley bekend werd door in de straten te spelen van de East Village in de jaren negentig.

Bekijk de video en luister naar het liedje, want ze zijn allebei heel erg mooi en geweldig en vertederend en, en, en, *zucht*.

Nu je er toch bent: hier zijn twee andere liedjes van het nieuwe album.

Jeff Buckley covert I Know It’s Over van The Smiths.

Jeff Buckley covert Just Like a Woman van Bob Dylan.

Jeff Buckley – You and I

1. Just Like A Woman (Bob Dylan cover)

2. Everyday People (Sly & The Family Stone cover)

3. Don’t Let The Sun Catch You Cryin’ (First recorded by Louis Jordan)

4. Grace (original)

5. Calling You (Jevetta Steele cover)

6. Dream Of You And I (original)

7. The Boy With The Thorn In His Side (The Smiths cover)

8. Poor Boy Long Way From Home (traditional blues song, Bukka White cover)

9. Night Flight (Led Zeppelin cover)

10. I Know It’s Over (The Smiths cover)