Jell-O shots met knettersnoep

Voorbereiden: 10 minuten

Totaal: 3 uur 15 minuten

Ingrediënten

300 ml grapefruitsap

25 g gelatine

110 g kristalsuiker

125 ml gin

125 ml St. Germain

30 ml Luxardo kersenlikeur

een zakje knettersnoep

Bereidingswijze

1. Gooi de gelatine en grapefruitsap in een kleine steelpan en voeg 300 ml water toe. Laat 2 tot 3 minuten rusten.

2. Voeg de suiker toe en verhit op middelhoog vuur, totdat de suiker en gelatine allebei opgelost zijn. Kook het niet! Laat daarna een minuut afkoelen.

3. Roer de drank erdoor. Giet het mengsel vervolgens in een ovenschaal van ongeveer 20 bij 30 cm. Laat afkoelen in de koelkast totdat het stevig is, ongeveer 3 uur.

4. Snij de jell-O in kubusjes met een pizzasnijder of een mes, garneer ze met knettersnoep voordat je ze opeet.