Jerr van Broederliefde speelde met Willems en Depay maar was de beste freestyler van de kleedkamer

Mella van Broederliefde vertelde ons dat hij als voetballer op hoog niveau is weggestuurd bij FC Utrecht. We hebben er nog een die hetzelfde is overkomen. Zijn vriend Jerr. Jep, ook van Broederliefde. Eerder deze week lanceerden we de documentaire Hooliganrap, voor ons een reden om verder in te zoomen op de link tussen voetbal en hiphop. Dus spraken we naast Mella ook met Jerr over zijn liefde voor voetbal, zijn eigen carrière en wat hij het liefst in de kantine haalt. Dat gebeurt telefonisch, op het moment dat Jerr met zijn zoontje zit te chillen.

Wat heb je liever: dat je zoontje voetballer of rapper wordt?

Hij mag natuurlijk worden wat hij zelf wil, maar als ik zou kunnen kiezen dan voetballer. Het was voor mij echt een jongensdroom en was er veel mee bezig. Hij is nu al een beetje aan het voetballen, als hij het straks ook nog eens kan, kan ik daar alleen maar van genieten.

Videos by VICE

Waar heb je gevoetbald?

Ik begon bij Sparta, daar heb ik van mijn zevende tot ongeveer mijn veertiende gevoetbald. Daarna ging ik naar FC Utrecht, waar ik in de B1 terechtkwam als linksbuiten. Nadat ik daar werd weggestuurd, heb ik het nog een jaartje bij Dordrecht geprobeerd, maar ik zat er niet meer echt in. Ik ervoer daar niet het familiegevoel wat ik wel bij FC Utrecht voelde.

Je vriend Mella is ook weggestuurd bij FC Utrecht. Waarom jij?

Ik was verplicht naar school te gaan, maar ik ging niet omdat het moeilijk was te combineren. De trainingen vielen vaak samen met mijn lessen. En ik moest vanuit Rotterdam met de trein komen, waardoor het bijna onmogelijk was om naar school te gaan. Het ging ze niet eens om de cijfers, maar echt dat ik in de klas zat, al was het maar van half negen tot kwart over negen. En dat niet alleen. Ik vond school nutteloos omdat ik geloofde dat ik prof zou worden.

Wat zou er met je zijn gebeurd als je wel gewoon naar school was gegaan?

Dat is lastig te zeggen. Misschien was ik wel echt prof geworden. Wat dat betreft heb ik wel een beetje spijt als ik erop terugkijk. Maar ik had ook mijn been kunnen breken, of zo, en dan was het alsnog anders afgelopen. Je weet het niet. Ik vind het nog altijd bullshit dat het zo ging. Met de tijd is het beter geworden. Ze hebben nu bij Utrecht een speciale school voor voetballers, dat was er toen nog niet. Maar verder hebben ze me altijd goed behandeld. Ze proberen echt alles uit je te halen.

Met wie speelde je?

Willems, Depay, Ayoub en zo kan ik nog wel even doorgaan. Allemaal gasten die nu prof zijn komen uit mijn lichting.

Was je toen ook al met rappen bezig?

We maakten toen al liedjes met Broederliefde. Die liet ik dan aan de jongens van mijn team in de kleedkamer horen. Ze vonden het altijd hard. Je kan ook rappen als je voetbalt, het is eigenlijk geen baan. Voetbal is life-changing, en je bent van een hoop verzekerd. Rap is een hele andere wereld.

En toch hebben ze ook genoeg gemeen.

Ze zijn alle twee enorm populair, en sommige rappers verdienen nu misschien wel meer of in elk geval evenveel als voetballers.

Werd er in de kleedkamer ook nog een beetje gefreestyled?

We stonden daar met zijn allen te rappen. Beatboxen ook, op de deuren het ritme aangeven. Ik heb echt vaak gehad van ‘hee man, hij kan rappen, en hij ook!’ Kijk naar Babel, Elia, Promes, allemaal voetballers en ze kunnen allemaal rappen.

Welk nummer werd er bij jullie gespeeld voordat je het veld opging?

Ik ben effe de naam van de pokoe vergeten. Het was een boksliedje, hij ging van ’ta ta ta ta, ta ta ta taaaa’.

Genoteerd. Je bent Sparta-aanhanger, hoe vaak zit je in het stadion?

We zijn er veel te vaak over de vloer. Mijn broertje speelt er nu en als ik kan, ga ik naar een wedstrijd. Volgend jaar geven we er zelfs een concert. Je leeft er toch voor.

Wat haal je in de kantine?

Meestal een mexicano en een AA’tje.

Kun je eigenlijk nog een beetje voetballen?

Tuurlijk. Ik voetbal nog steeds, ik heb met vrienden een team. Ik heb nog altijd dezelfde kwaliteiten. Het is net als fietsen, je verleert het niet.