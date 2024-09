Jerry Hormone kreeg een klap in zijn gezicht toen hij een liedje over Jezus zong

Afgelopen zaterdag werd in het Friese Drachten het popfestival Zappop gehouden. Op de line-up stond onder meer Jerry Hormone Ego Trip. Tijdens het spelen van hun nieuwe nummer Jezus Leeft ontstond er rumoer in de zaal. Een van de bezoekers klom het podium op en mepte zanger Jerry Hormone in zijn gezicht, waarop die het optreden korte tijd stillegde.

Jezus Leeft is een nog niet op plaat verschenen nummer van de band. De tekst van het laatste couplet luidt: “ en na de dood is het niet voorbij / in de hemel is een plaatsje voor jou vrij / zolang je hem maar als je redder erkent / en je niet lesbisch, bi, trans of homo bent.” Waarschijnlijk was het die tekst die een diepgelovige Drachtenaar tot zijn daad zette.

We belden met Jerry om te vragen hoe het met hem gaat, en om te horen wat er nou precies gebeurde afgelopen zaterdag, in het doorgaans zo rustige Drachten.

Noisey: Kan je vertellen wat er zaterdag gebeurd is?

Jerry Hormone: Ik kondig dat bewuste nummer altijd op een ironische manier aan, zodat mensen begrijpen dat het een soort grapje is en dat ik helemaal niet in God geloof. Dat deed ik deze keer ook, maar er werd meteen vanachteren rumoerig geageerd. Toen zei ik dat er al iemand in het hellevuur stond te branden en dat hij geblust moest worden. Halverwege het nummer kwam hij langzaam naar voren gewandeld, wat in Friesland niet moeilijk is, want het publiek blijft toch tien meter van het podium staan. Ik dacht dat hij iets kwam lallen in de microfoon maar hij sloeg me met de vlakke hand op mijn neus. Daarna liep-ie snel weer weg. Het bloedde niet, maar ik werd wel boos en gooide de microfoon in zijn nek. En toen heb ik het optreden even stilgelegd en wou ik niet verder spelen tot hij eruit was gezet. Ik ga mijn tijd niet verspillen met hem aan te geven. Jezus rekent wel met hem af!

Komt het vaker voor dat mensen heftig reageren op je muziek?

Ik heb in de meest grimmige kraakpanden van Europa en de donkerste kroegen vol motorbendes in Amerika gestaan en er heeft nog nooit iemand op mijn gezicht geslagen. Een paar weken geleden ging een stomdronken vrouw aan mijn jasje trekken. Dat was een op maat gemaakt ding, dus haar heb ik ook wel weggeduwd. Als het een vent was geweest had ik ‘m misschien ook wel een tik verkocht, maar een vrouw kan je natuurlijk niet gaan staan slaan.

Wat denk je dat Jezus hier van gevonden zou hebben?

Jezus was eigenlijk gewoon een toffe peer, een lieve man. Hij was de grootste hippie van ons allemaal. Ik denk dat hij het uiteraard had afgekeurd. Ik weet ook niet zeker of het die vent die me sloeg echt om het nummer Jezus Leeft ging. Ik zeg daarin ook verder niets onaardigs over Jezus. Ik zeg niet dat hij in zijn reet wordt geneukt of zo. We speelden ook niet voor een soort christelijke bijeenkomst in Drachten. Het was een popfestival. Wie weet had die man gewoon jezus-issues, dat-ie een extreem religieuze opvoeding gehad en flipte hij bij het horen van de naam Jezus. We zullen het nooit weten.

De Rolling Stones hebben de Hells Angels weleens ingehuurd als beveiligers. Dat liep niet helemaal goed af . Heb jij al met de Hells Angels gebeld? Kan je nog zonder beveiliging over straat?

Ik heb geen zin om een moord op mijn geweten te hebben, dat ik over veertig jaar in een documentaire zit om dan net zoals de Stones te zeggen dat ze niets van die doodgestoken jongen af wisten. We verdienen sowieso niet genoeg geld om de Hells Angels in te huren. Voorlopig zijn mensen over het algemeen vriendelijk tegen me, en kan ik nog met een gerust hart over straat.

Gelukkig maar.

De foto hierboven is niet het resultaat van het robbertje vechten in Drachten. Het is de cover van Jerry’s boek ‘Het is maar bloed’. De foto is gemaakt door Pim Top.