Jiggy Djé en Venz stoppen na 12 jaar met hun radioprogramma

Het misschien wel bekendste radioduo van de Nederlandse hiphop stopt met hun show op FunX. Twaalf jaar lang draaiden Vincent Patty (Jiggy Djé) en Vincent Reinders (Venz) de nieuwste tracks, ouwehoerden ze over de laatste ontwikkelingen binnen de scene en ontvingen ze bekende artiesten uit binnen- en buitenland. Eerst negen jaar onder de naam Wat Anders, daarna als Sunday Service. Patty kreeg het de afgelopen jaren steeds drukker met zijn label Noah’s Ark, en hetzelfde geldt voor Reinders met zijn bedrijf 22tracks. Toch komt het besluit om te stoppen met het radioprogramma als een verrassing. Ik sprak af met de twee in de A’DAM Toren en vroeg daar waarom ze het radiomaken achter zich laten.

Dit komt als een verrassing. Waarom stoppen jullie er in hemelsnaam mee?

Vincent Reinders: Goh, dit wordt een zwaar interview. We hebben het er een half jaar geleden al weleens over gehad, dat het soms best lastig is om altijd op zondag te werken, en dat we…

Vincent Patty: We hadden misschien even moeten overleggen welke reden we geven. Dit klinkt allemaal zo laf.

Reinders: Waar het op neerkomt: we doen dit al twaalf jaar elke week, en we hebben daarnaast nog onze bedrijven. Ik denk dat het bij allebei ging knagen dat we die ene vrije dag in het weekend dan ook nog elke keer kwijtraakten, en een halfjaar geleden zei Jiggy daarom: “Het is wel goed zo.”

Waarom zei je dat?

Patty: Het is op een gegeven moment wel prettig om je, zeker als je in de dertig bent, meer toe te leggen op een paar dingen. Dat is ook de reden waarom ik niet meer zoveel rap, trouwens. Toen we begonnen waren we twintigers, dan kan en wil je alles door elkaar doen. Nu wonen we allebei samen, onze vriendinnen hebben ook banen en we zijn dus al elke zondag weg. Daar hebben we de laatste maanden meer last van dan vroeger. Aan het programma is verder niets veranderd: we hebben om dezelfde shit lol als voorheen, en met de gasten is het om precies dezelfde redenen leuk als voorheen. Maar de rest van ons leven is veranderd. Ik zit nu al zo lang zo diep in de hiphopwereld, het is best prettig om er soms even niet verplicht mee bezig te zijn.

Reinders: Een dagje hiphopvrij. We werken eigenlijk al jarenlang zeven dagen per week. Daarnaast is mijn smaak de laatste jaren steeds meer naar elektronisch gegaan.

Patty: Dat praktische is trouwens niet de enige reden waarom we stopten, maar het was gewoon wel klaar. We zijn ook geen radiomannen.

Hoe bedoel je?

Reinders: De radioshow was voor ons altijd iets voor erbij. We hebben wel de kans aangeboden gekregen meer radio te maken, maar we zijn vooral muziekfans, geen programmamakers.

Patty: Precies. Dit was en is heel vet om te doen, we zouden de rest van ons leven zo door kunnen gaan, maar het is ook niet zo dat wij leven voor radiomaken. We hebben in totaal wel vijfhonderd shows gemaakt. Ik heb ter voorbereiding heel veel Nederlandse hiphop gedraaid, ik luister alles. Echt, ik denk dat ik de laatste tien jaar de meeste hiphopalbums heb geluisterd van iedereen in dit land, inclusief Kees de Koning. Dat is ook wel een keertje klaar. Ik zat in de studio soms tegenover rappers die dan heel kort en afwezig antwoordden, en dan dacht ik echt: waarom ben ik hier? Kan ik nog weg?

Hoe zijn jullie eigenlijk ooit samengekomen?

Reinders: Ik presenteerde radio bij AmsterdamFM. Via een democontest kwam ik in Hilversum terecht, daar gooiden ze mij in het diepe met een eigen een hiphopprogramma. Ik moest toen nog een co-host erbij zoeken, en een van mijn eerste gasten was Jiggy. Dat was zo tof, zo levendig. Voor we het wisten zaten we elke week samen in de studio. Twaalf jaar lang. Na Juize hebben we de langstlopende hiphopshow van Nederland.

Patty: Kneiterlang. Toen ik begon was ik 24, ik was net bezig mijn eerste solonummers naar buiten te brengen, ik kan me dat hele leven van toen helemaal niet meer voorstellen.

Wat is er sindsdien bij jullie allemaal veranderd?

Reinders: Los van de eigen bedrijven die we hebben opgezet: vroeger probeerden we in ons programma echt de hele scene in kaart te brengen. Dat idee hebben we meer losgelaten, we laten makkelijker bepaalde acts of nummers links liggen. Er is ook zo ongelofelijk veel muziek.

Patty: De eerste acht jaar teerden we echt op enthousiasme. Dat verdween natuurlijk enigszins, we werden meer oude duiders, zoals wij dat noemen, we benaderden het programma wat meer als muziekjournalistiek.

Merkten jullie in de loop der jaren ook veel verschil in de langskomende artiesten?

Patty: Zeker, hoe huidige artiesten kijken naar radio-interviews geven is heel anders dan tien jaar geleden. Toen was in principe iedereen dankbaar, nu zien ze het meer als een verplichting.

Reinders: Het heeft ons wel erg geholpen dat veel rappers het tof vonden om naar Jiggy te gaan, daardoor kregen we altijd wel enthousiaste gasten. Ook best veel artiesten die liever geen interviews deden, maar wel naar ons kwamen. Dat is gaaf om te merken.

Patty: Ja, eigenlijk kwam en komt iedereen die we uitnodigden altijd, volgens mij waren we daarin een unicum.

Het radiolandschap is ook erg veranderd de afgelopen jaren. Jullie werkten voor de NPS, FunX, BNN, toen weer FunX, terwijl radio als medium flink kromp.

Reinders: Eigenlijk kregen we daar bijna niets van mee. Wij hebben altijd volledig vrije keuze gehad, waar ik de zenders echt enorm dankbaar voor ben. De meeste radioprogramma’s mogen één nummer per uur zelf uitkiezen. Inhoudelijke feedback kregen we eigenlijk amper, we kregen alleen twee dingen te vaak te horen: dat we ons iets meer konden inzetten voor het radiostation, dus dat we op een eilandje zaten, en dat we te veel ouwehoerden. Maar toch gaven ze ons bij FunX totale vrijheid, daar zijn we ze ook echt heel dankbaar voor.

Dat ouwehoeren was natuurlijk ook de charme van jullie programma. Wat zien jullie als de hoogtepunten van de afgelopen twaalf jaar?

Patty: Sowieso de uitzending met Sean Price.

Reinders: Zeker, zeker. Man, die sessie dat hij bij ons rapte…

Patty: Dat is een van de meest populaire filmpjes van hem op YouTube. We zagen hem ook gewoon als held toen hij bij ons kwam. Echt de lord of the underground. Fucking sick. En hij was ook nog eens een geweldige gast om in de studio te hebben. Grappig, scherp, op tijd.

Reinders: Veel Amerikaanse rappers kwamen veel te laat.

Patty: Op Raekwon hebben we acht uur zitten wachten. En toen kwam hij uiteindelijk en was hij ontzettend saai.

Reinders: Daarna zijn we minder Amerikanen gaan interviewen.

En binnen Nederland?

Reinders: Het eerste gesprek met De Jeugd was heel tof, dat was hun eerste interview ooit, Watskeburt was net verschenen. Wij wisten helemaal niet wie ze waren of wat we konden verwachten.

Patty: En toen waren ze heel dwars en ontweken ze allemaal vragen.

Reinders: Heel grappig en heel irritant.

Patty: Toen vroeg ik of ze anders even een minuutje gek wilden doen en dat we daarna weer gewoon verder konden. Daar werd Yayo weer boos over. Maar het was wel echt een speciaal, memorabel interview.

Er zijn nog meer artiesten die jullie als eersten interviewden. Winne bijvoorbeeld, of Hef toen hij slechts één track uit had. Hoe kwamen jullie zulke artiesten zo snel op het spoor?

Reinders: Op een gegeven moment hoor je iets buzzen, en dan zaten we er snel bovenop, dat deden we goed. We zouden een heel sick archief kunnen maken van eerste interviews van inmiddels grote gevestigde artiesten. Dit was trouwens wel een van de tofste dingen om te doen: een artiest die daarna groot wordt een eerste kans geven. Ook in onze playlists proberen wij dat heel erg. Chance the Rapper, Drake: die hebben wij als eersten op de Nederlandse radio gedraaid.

Maar wat nu? Venz, jij bent natuurlijk volop bezig met 22tracks. Jiggy, jij hebt Noah’s Ark, maar je werkt sinds kort ook aan je eigen podcast ‘Wilde Haren’. Zie je dat als een soort vervanging van het radiomaken met Venz?

Patty: Niet per se, het zijn wel echt andere dingen. Het grote voordeel van Wilde Haren is dat ik daar alles kan doen wat ik wil. Ik heb totale vrijheid. Ik kan het daar als ik wil een uur hebben over de vieze saté die ik heb gegeten, ik kan twee weken niets maken, noem het maar op. Podcasten is sowieso de toekomst. Daar is meer ruimte om te doen wat je wil, daar gebeurt het interessantste. Veel radio is gewoon echt saai, laten we dat niet vergeten. Ik vind Fernando van FunX trouwens wel heel goed, hij weet echt hoe hij luisteraars aan zich moet binden en hoe je een levendig programma maakt.

Reinders: Ik sluit niet uit dat ik ooit nog iets met radio ga doen of ook een podcast ga beginnen, misschien wel met Jiggy’s platform. We hebben natuurlijk veel raakvlakken, daarom werkte onze radioshow ook zo goed.

Patty: Ja, vergeet dat niet, we doen heel veel dezelfde dingen en blijven ons in dezelfde scenes begeven. Ik boek hem op mijn festivalstage bij Down the Rabbit Hole en hij heeft acts van mij op 22fest staan. Vincent is al jaren mijn meest consistente vriend. Zo zeg ik dat ook tegen anderen. Ik bedoel, welke vriend zie je nou twaalf jaar lang elke week?

De grote afscheidsshow van Sunday Service vindt 4 juni live plaats in De School. Als je bij dit festijn aanwezig wil zijn, moet je hier kijken.