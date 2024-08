Jij bepaalt of dit lieve kuikentje vanavond in een blender wordt vermorzeld

Enkele jaren geleden vergaste Jamie Oliver een tiental kuikentjes op nationale televisie. Nu kun je op de Gentse Feesten lekker zélf de pluizige wezentjes doden met één simpele muisklik.

Althans, dat is wat een Gents kunstcollectief belooft. CirQ heeft als sociaal experiment voor het tiendaagse theaterfestival Datakamp een aantal blenders met daarin springlevende kuikens neergezet. De bezoekers kunnen tien dagen lang elke avond een stem uitbrengen. Ook vanuit huis kun je stemmen: de beestjes worden gespaard, of ze eindigen als kuikendrab. De meerderheid van de stemmen wint.

Videos by VICE

Het klinkt gruwelijk, dus het is geen wonder dat het gros van het publiek vol afschuw reageert. Maar voordat je je scherpe pen pakt en hen de huid vol scheldt: dit zou geen sociaal experiment zijn, als er niet veel meer achter deze – hoogstwaarschijnlijk fictieve, calm yo tits – actie zit. CirQ wil wat cruciale pijnpunten van het leven op social media blootleggen.

“We zijn er van overtuigd dat we op social media volledig anoniem zijn,” legt de organisator van CirQ, Xavier Cloet, uit, “dus we hebben een grote bek. We vallen mensen lastig, maken respectloze opmerkingen en we verspreiden haat. Dat doen we allemaal onder een soort valse anonimiteit.”

Tijdens Datakamp krijgen de bezoekers dus precies dat valse gevoel van anonimiteit. Ze krijgen in het begin een bandje met een chipkaart. Met die chipkaart kunnen ze punten verzamelen, waarmee ze voordelen kunnen krijgen, zoals wc-papier met drie lagen of een snellere rij bij de bar. Het klinkt grappig, tot ze beseffen dat al hun data verzameld wordt.

Hetzelfde geldt dus ook voor de schijnbaar anonieme stemmen die het lot van het schattige babydiertje bepalen. “Zodra mensen het gevoel hebben dat ze anoniem hun stem mogen uitbrengen, maken ze veel gruwelijkere beslissingen,” vertelt Cloet. “De afgelopen twee dagen werden al twee kuikentjes in de mixer gekieperd, omdat de meerderheid van het feestpubliek blijkbaar de kuikentjes gemixt wilden zien.” Maar CirQ haalt telkens iemand die gestemd heeft uit het publiek om hem te confronteren met zijn keuze. Ook houdt CirQ bij wie welke (anonieme) stem heeft uitgebracht.

Reactie van het publiek van zodra ze op het knopje van de blender drukken

Het is nogal ironisch dat CirQ door deze actie zwaar onder vuur ligt op social media. Paul wil bijvoorbeeld dat de organisatie van CirQ hun hoofd gebruikt voor het experiment, in plaats van kuikens. Vanessa suggereert hetzelfde, maar dan met een penis. Het lijkt de organisatie niks uit te maken. “Dit soort gedrag op social media is dus exact wat we willen aankaarten met ons project,” lacht Cloet.

Die verzuurde maatschappij en dat valse gevoel van veiligheid op social media kaarten ze ook nog op een andere manier aan. Zo kiezen ze elke dag een Belg die haat verspreidt via social media. “Omdat die persoon dringend een knuffel nodig heeft, roepen we met CirQ op om zoveel mogelijk liefde te sturen. De vorige man had meer dan vierhonderd hartjes en lieve berichtjes ontvangen,” lacht Cloet.

Doen alsof je kuikentjes vermorzelt in een mixer, lijkt nogal plat. Maar het kunstproject legt iets bloot waar we ons best bewust van mogen zijn. Hoe we ons gedragen op social media kent geen grenzen: we beledigen, maken racistische opmerkingen en maken de wereld een verzuurd gat. We zouden ons in het echte leven nooit durven gedragen zoals we ons online opstellen. En zeg zelf: als we dit artikel niet een beetje sensationeel op Facebook hadden gezet, had je nooit ruim zeshonderd woorden over fatsoen op social media gelezen.

Volg CirQ op Facebook en blijf op de hoogte van het lot van de kuikentjes!