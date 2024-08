Jij, wij, hij, zij, iedereen: gefeliciteerd met de nieuwe clip van Naaz

Gefeliciteerd, iedereen. Jij, mooie bezoeker van deze site, gefeliciteerd met deze prachtige dag en het feit dat je je bijna weer door een lange, lange week heen hebt geslagen. Naaz, jij gefeliciteerd met het winnen van twee dikverdiende Edisons, en, tja: onze hele redactie gefeliciteerd dat wij deze zegetocht afgelopen zomer allang en breed hadden voorspeld. Moet ook weleens kunnen, een beetje zelfverheerlijking.

Maar genoeg borstklopperij, laten we even ter zake komen. We mogen hier opnieuw een prachtige clip vol mooie, opmerkelijke, spraakmakende, interessante maar vooral liefhebbende personen primeuren. “Hé, maar die beschrijving van mensen komt precies overeen met haar eerdere clip voor Words,” hoor ik je denken. Dat kan kloppen, deze clip is namelijk ook geregisseerd door Edison-winnaar Folkert Verdoorn. Kijk en luister het nieuwe Loving Love hieronder.