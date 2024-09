Jimmy Eat World brengt na drie jaar stilte een nieuwe single uit

De legendarische emoband Jimmy Eat World uit Arizona heeft na drie jaar stilte weer een teken van leven gegeven. Er is een nieuwe single uit, ‘Get Right’, en er komt een album aan. Afgelopen zondag was frontman Jim Adkins te gast in het radioprogramma Rock Show op BBC Radio 1 om het een en ander over het nieuwe werk te vertellen, al hij wilde er weinig over kwijt. Hij weigerde de titel en de releasedatum van het negende album te delen. Wel kon hij vertellen dat over niet al te lange tijd meer informatie bekend wordt gemaakt en dat er een uitgebreide internationale tour volgt.

Met het nummer klinkt de band als vanouds, en dan doel ik op het werk dat ze rond 2000 uitbrachten met veel mineurakkoorden en zware riffs. Luister hieronder naar Get Right en koester de gevoelige tiener in je die je ooit was.