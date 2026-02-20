Jmail.world: scrollen door de e-mails van Jeffrey Epstein alsof je zijn gmail hebt gehackt

Op www.jmail.world kun je nu direct door de vrijgegeven e-mails van Epstein bladeren. De website is vormgegeven als een herkenbare Gmail-inbox, waardoor het voelt alsof je bent ingelogd op zijn persoonlijke account jeevacation@gmail.com. Jmail biedt een ongefilterd kijkje in het netwerk van de beruchte zedendelinquent – van miljardairs en politici tot beroemdheden en familieleden. Sinds de lancering in november 2025 heeft het platform meer dan 450 miljoen bezoekers getrokken. Dat laat zien hoe groot de belangstelling is voor een blik achter de schermen van Epsteins machtige netwerk.

Twee software-ingenieurs uit San Francisco, Riley Walz en Luke Igel, pakten ruim 20.000 pagina’s aan overheidsdocumenten die via de Epstein Files Transparency Act (EFTA) waren vrijgegeven en bouwden daar binnen vijf uur een Gmail-achtige omgeving omheen, waarin ze duizenden e-mails terugbrachten naar hun oorspronkelijke e-mail format. Terwijl het Department of Justice eerder zei dat zo’n doorzoekbare database technisch onmogelijk was, bewezen de twee software-ingenieurs het tegendeel.

De site bevat inmiddels zo’n 7.500 e-mails, een archief dat volledig is opgebouwd uit eerder openbaar gemaakte documenten en dat nog steeds wordt uitgebreid. Jmail.world publiceert dus geen nieuwe informatie, maar herstructureert bestaande openbare bestanden in een toegankelijke, doorzoekbare omgeving. Met behulp van OCR en AI zijn slecht gescande PDF’s omgezet in leesbare tekst, waardoor het archief voor het eerst echt navigeerbaar is geworden voor het brede publiek.

Naast de inbox-simulatie bevat Jmail ook aanvullende archieven, zoals JDrive voor documenten, JPhotos voor foto’s, JAmazon voor Amazon-aankopen en JFlights voor vluchtgegevens van Epstein. Daarnaast is er Jemini, een AI-chatbot die vragen over de documenten kan beantwoorden, en Jwiki, een wiki die informatie uit Jmail samenbrengt in overzichtsrapporten over prominente personen. Dankzij uitgebreide zoek- en filteropties, zoals trefwoorden, een chronologische weergave, contactlijsten en een sterfunctie om belangrijke berichten te markeren, kun je gericht door het materiaal navigeren.

Samen geven deze functies een duidelijk beeld van Epsteins leven en denkwijze, waarbij zijn interesses en aankopen een verontrustend profiel schetsen. Zo melden gebruikers op Reddit schokkende ontdekkingen, zoals Amazon-aankopen van babyspeelgoed en een geannoteerde editie van Lolita, een roman over een volwassen man die geobsedeerd raakt door een twaalfjarig meisje. Zoals Reddit-gebruiker Stanky_fresh het verwoordt: “​​He’s a bigger monster than any of us could have predicted.”

Wat verder opvalt, is de omvang en structuur van Epsteins netwerk. Hij correspondeerde het meest met zijn personeel, dienstverleners en zakelijke contacten, die een derde van zijn top 500 contacten uitmaakten. Belangrijke medewerkers waren onder anderen assistente Lesley Groff, accountant Richard Kahn en piloot Larry Visoski, die de kern vormden van Epsteins strak georganiseerde organisatie. De overige e-mails laten een uitgebreid netwerk zien: 19 procent van de berichten ging naar financiers, 10 procent naar wetenschappers of artsen, 8 procent naar mensen uit de media- en entertainmentwereld, 7 procent naar technologen, 6 procent naar advocaten, politici, academici en andere zakenmensen, en 5 procent naar vastgoedmagnaten. Epsteins contacten reikten bovendien tot Europa, de Golfstaten en Venezuela. Hij had daarnaast intensief contact met invloedrijke personen zoals miljardair en PayPal-medeoprichter Peter Thiel, techondernemer Elon Musk (CEO van Tesla en SpaceX), filmmaker Woody Allen, spiritueel auteur Deepak Chopra en de voormalige Israëlische premier Ehud Barak. Sommige relaties waren bijzonder intensief, met duizenden e-mails uitgewisseld.

Het wordt duidelijk dat Epsteins contactlijst geen willekeurige verzameling namen was, maar een zorgvuldig opgebouwde hiërarchie van macht en invloed. Zijn netwerk functioneerde als een bedrijfsstructuur, waarin elk contact een duidelijke en afgebakende rol vervulde. Jmail legt bloot hoe personeel, invloedrijke vrienden en zakelijke relaties strategisch waren gepositioneerd binnen deze machtslijnen. Het toont overtuigend aan dat zijn invloed geen toeval was, maar het resultaat van een doelbewust systeem waarin relaties doelgericht werden ingezet en intensief werden onderhouden om zijn criminele activiteiten mogelijk te maken.

Kortom: Jmail is een briljante uitvinding om afschuwelijke inhoud aan de kaak te stellen. Wil je meer weten over hoe Epstein zijn wereld bouwde? Verken zijn netwerk op www.Jmail.world.