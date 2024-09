JME reed naar het huis van een fan om hem een PS4 voor 5 cent te verkopen

Er is niemand zoals JME. De man kwam met een van de betere albums van 2015 en harkte een klein fortuin bijeen door segways te importeren en te verkopen als Boy Better Know Merch. Ook sprak hij een paar weken lang af met fans via Twitter om hen een vinylversie van zijn album te geven in ruil voor een glinsterende Charizard-pokémonkaart. En gisteren zette de mc zijn traditie van eerlijke ruilhandel voort door zijn PS4 voor een schappelijke prijs op Twitter aan te bieden.

Iemand bood hem vijftig pond maar JME wees het bod af omdat-ie in Twickenham woont en het een hele “missie” zou zijn om daar te komen. Daarna legde hij iemand het zwijgen op omdat hij vond dat die persoon rijk genoeg was om er zelf een te kopen. Uiteindelijk vond JME een koper genaamd Jacob. Hij vroeg hem vijf cent (handje contantje) te betalen voor de playstation, ter compensatie van de reiskosten die JME met zijn elektrische wagen kwijt was.

Videos by VICE

Januari is dus tot nu toe een vreemde, maar mooie maand voor grime. Vorige week werd er een oud mannetje in de straten van Londen gespot die Stormzy stond te spitten. Vandaag gingen we achter de dm van Jacob aan om meer over de verkoop van de PS4 te weten te komen.

Noisey: Jacob, ik denk dat je een gelukkig man bent. Volg je JME al lang?

Jacob: Ik volg JME al jaren nu en hij is sowieso één van mijn favoriete artiesten. Ik hou van zijn muziek en zijn diepe teksten.

Gezegend zij JME. Het is waarschijnlijk de meest ongebruikelijke manier waarop iemand ooit een PS4 op de kop heeft getikt. Hoe lang zoek je er al een?

Ik zoek er al een sinds hij uit is. Ik kan niet wachten om met de PS4 te spelen die JME me heeft gegeven.

Hoe verliep de verkoop?

JME kwam aan in zijn auto met zijn muziek hard uit de speakers. Hij stapte uit en gaf me een knuffel en handdruk. Hij was cool en nuchter, en vroeg me vijf cent te betalen voor de elektriciteitskosten van zijn Tesla.

Hoe voel je je nu?

Een uur later stond ik nog steeds op mijn benen te trillen. Het is ongelofelijk.

Is iedereen jaloers nu?

Veel mensen zijn jaloers, maar ze zijn ook wel blij voor mij en verbaasd hoe ik zoiets heb kunnen fiksen.

Dank je, Jacob. Ga je nu maar lekker gamen.