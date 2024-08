Joël Domingos laat je met ‘Wij Zijn’ weemoedig terugdenken aan frivole zomerliefdes

Over het weer beginnen is eigenlijk heel erg uitgekauwd, maar fuck it: mijn broek is kletsnat. Mijn sokken zijn vochtig, mijn schoenen zijn zompig en mijn trui is doordrenkt van regenwater. Ik wil het eigenlijk niet over mijn jas hebben, maar ook die is alles behalve droog. Elk greintje vreugde dat ik afgelopen zomer bij elkaar heb geschraapt met alle festivals, flirts en zonnestralen lijken in één keer te worden weggespoeld door deze tyfusregen.

Gelukkig brengt Joël Domingos vandaag zijn eerste single Wij Zijn uit, en de clip gaat hier in première. Deze liefdesballad doet me weemoedig terugdenken aan frivole vakantieliefdes – de momenten waarop je je in Zuid-Frankrijk voor eventjes helemaal overgeeft aan een onbekende. Prachtig. Of aan die geile propper met wie je ooit op Rimini hebt getongworsteld na een hele emmer Sex on the Beach. Hoe dan ook, bekijk de clip hierboven.