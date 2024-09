Joey Bada$$ geeft les aan kinderen in zijn nieuwe video ‘Land of the Free’

Vrijdag kondigde Joey Bada$$ aan dat zijn tweede album All-Amerikkkan Bada$$ 7 april uitkomt. Vandaag brengt hij de video uit voor de eerste single Land of the Free. In de clip geeft de rapper les aan een groep zwarte kinderen en leidt hij een aantal volwassenen door een bergachtig landschap. Hun reis eindigt bij een confrontatie met witte figuren zoals mannen in pakken, politici en politie. De video, geregisseerd door Joey en Nathan R. Smith, neemt het Amerikaanse politieke en sociale klimaat onder de loep zoals vele andere artiesten in de voorbije zes maanden.