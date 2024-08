Gerechtigheid met een wrange nasmaak voor Johan van Laarhoven

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.



Johan van Laarhoven, de Tilburgse ex-coffeeshophouder die in Thailand veroordeeld werd tot 75 jaar gevangenis, is onderweg naar Nederland. Dat is goed nieuws, want niet alleen is het in de Thaise cel naar verluidt nogal grimmig, het betekent ook meteen een einde aan een bizarre en vooral onterechte veroordeling.



Dat zat zo: in 2011 verkocht Van Laarhoven zijn bedrijf The Grass Company, een keten van coffeeshops in Tilburg en Den Bosch. Zelf woonde hij toen al zes jaar met zijn vrouw Tukta en hun twee kinderen in Thailand. Nadat hij het bedrijf verkocht had, begon het OM een onderzoek naar witwaspraktijken bij de coffeeshopketen. Er werden invallen gedaan, maar geen belastend bewijs gevonden om Van Laarhoven of andere betrokkenen te veroordelen. Op verzoek van de Nederlandse justitie zijn de autoriteiten in Thailand vervolgens een eigen onderzoek gestart. Van Laarhoven en zijn vrouw werden gearresteerd en vervolgens veroordeeld voor het in Thailand uitgeven van geld dat in Nederland met cannabisverkoop werd verdiend.



Vandaag werd dus bekend dat Van Laarhoven wordt uitgeleverd aan Nederland nadat hij vijfenhalf jaar in de Thaise gevangenis heeft gezeten. Zijn vrouw, Tukta, die veroordeeld werd tot 12 jaar cel, kon niet worden uitgeleverd aan Nederland, omdat ze de Thaise nationaliteit heeft.

Rond 18.30 uur vanavond landt Van Laarhoven op Schiphol. Wat er dan precies gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Er is een gratieverzoek ingediend bij minister Dekker, en het zou kunnen dat daar vandaag nog over wordt beslist. Zo niet, dan zou het kunnen dat Van Laarhoven nog twee jaar in de Nederlandse gevangenis moet om zijn straf uit te zitten. Ook wil het OM hem alsnog vervolgen voor belastingontduiking en witwassen.