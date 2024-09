John Terry is de man die je een klap verkoopt om vervolgens een kogel voor je te vangen

De man verdient zowel de liefde van zijn aanbidders als de haat van zijn vijanden. Maar of je nou van hem houdt of hem verafschuwt, Terry is een icoon.

Als Terry geen voetballer was geworden, was hij met zijn spijkerharde mentaliteit waarschijnlijk een grote naam in de Londense onderwereld. Maar Terry zou niet zomaar een boef zijn. Hij zou alleen geweld gebruiken als het echt nodig was. Sowieso maakt het niet uit in welke wereld hij zich zou bevinden, hij geeft altijd alles.

Chelsea-supporters geloven blind in hun aanvoerder. Gek is dat niet. Je zou hem blindelings volgen in de vuurlinie van een slagveld. Misschien eindig je dan met de loop van een tank gericht op je hoofd, maar je sterft in ieder geval naast iemand die voor je door het vuur gaat. Maar voor tegenstanders is Terry alleen een staart, een drietand en een stel hoorns verwijderd van de de duivel.

Terry was tijdens zijn loopbaan vaker wel dan niet betrokken bij incidenten. Sommige daarvan leken groot genoeg om zijn loopbaan te verwoesten, maar hij was te goed om er aan onderdoor te gaan. Het maakt niet uit wat hij doet. Als je Terry uit de selectie zet, is het alsof je de fundering van een huis weghaalt. Hij is misschien wel de allerbeste verdediger die Engeland ooit heeft gehad. Dat is het meest wrange voor zijn vijanden.

Degenen die van hem houden zullen hem na zijn carrière herinneren als een levende legende. De rest zal hem missen als kiespijn wanneer hij besluit te stoppen.

Terry met Mourinho, ook al zo’n man die gehaat en geliefd is. (Foto: PA Images)

Terry is geen traditionele badboy. Hij misdroeg zich niet op het veld zoals Eric Cantona en Vinnie Jones dat deden. Tuurlijk, er gebeurde wel eens wat in het heetst van de strijd, maar hij liet zich binnen de lijnen niet volledig gaan. Zijn grootste schandaal op het voetbalveld was ongetwijfeld de dag dat hij QPR-speler Anton Ferdinand naar verluidt uitschold voor ‘zwarte klootzak’. Het eindigde in een rechtszaak, maar Terry werd vrijgesproken. Toch was de Engelse voetbalbond het daar niet helemaal mee eens, en daardoor stopte de verdediger bij het nationale elftal.

De wedstrijd tegen QPR was niet de eerste keer dat hij zichzelf in problemen bracht. In 2001 werden Terry en een aantal ploeggenoten bekeurd nadat ze zich als idioten hadden gedragen op het vliegveld. De wedstrijd tegen Levski Sofia was afgelast vanwege de aanslagen op de Twin Towers, dus het groepje Chelsea-spelers zette het op een zuipen. In een dronken bui stripten ze op de bowlingbaan, terwijl aangeslagen Amerikaanse toeristen zich kapot ergerden. Een jaar later was Terry nog betrokken bij een vechtpartij waarbij een uitsmijter gewond raakte.

Hoewel zijn racistische gedrag voor sommigen een reden zou zijn om het gaspedaal eens flink in te drukken als Terry voor hun auto loopt, is dat niet eens het meest schandalige hoogtepunt uit zijn carrière. De manier waarop hij teamgenoot Wayne Bridge verraadde heeft zijn populariteit het meest geschaad. Terry had een affaire met de vriendin van Bridge en de toenmalige captain van Engeland werd nationaal aan de schandpaal genageld. Bridge besloot vervolgens om Terry geen hand te geven voorafgaand aan de wedstrijd tussen Chelsea en Manchester City. Een nogal publieke vernedering voor Terry.

Terry met de fans die van hem houden. (Foto: PA Images)

De pijnlijkste momenten van John Terry zorgen weer voor een hoop leedvermaak bij zijn vijanden. In 2008 miste Terry een penalty in de strafschoppenreeks van de Champions League-finale. Hij gleed uit en raakte daardoor de paal. Manchester United ging er met de beker vandoor. De tranen die Terry over zijn wangen liet rollen, zorgden voor vreugde bij voetbalfans in heel Engeland. Het lijkt alsof er geen groter genot is dan de pijn van John Terry.



Maar Terry gaat altijd door. Hij gaat altijd voorop in de strijd. Dat bleek ook weer in de wedstrijd tussen Slovenië en Engeland op het WK van 2010. Zlatko Dedič dreigde te scoren. Glen Johnson blokte de doelpoging, maar niet voordat John Terry met zijn hoofd vooruit over het gras dook, in de baan van het schot, als een lijfwacht die een kogel opving voor de president. Hij nam het risico een hersenschudding op te lopen om een gelijkspel tegen Slovenië te voorkomen.

Met die instelling stapt hij elke wedstrijd het veld op – in elke competitie, tijdens alle seizoenen. John Terry is soms de lul die discrimineert of je een klap verkoopt, maar als het nodig is geeft hij z’n leven voor je.

