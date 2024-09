Jonas is op vakantie maar zijn laptop schildert vrolijk door

Ook internetkunstenaars hebben behoefte aan vakantie. Het zijn immers gewoon mensen, die hard werken om de kost te verdienen met hun knotsgekke internetkunst. Een weekje bakken in de Toscaanse zon en je muisarm laten rusten, zit er dus niet meteen in. Maar daar vond internetkunstenaar Jonas Lund een oplossing voor. In z’n nieuwste online kunstinstallatie, Away On Vacation, laat hij z’n computer twee weken lang elk uur een tekening maken, terwijl hij lekker op vakantie is. Hij drinkt momenteel waarschijnlijk caipirinha’s op een tropisch strand, of heeft zich verstopt in een blokhut in de Ardennen – de kunstenaar wilde niet zeggen waar hij zijn vakantie viert. Tegen de tijd dat hij ontspannen terugkomt, heeft hij een nieuw oeuvre van 340 vrolijke, maar absurde kunstwerkjes.

“Mensen verwachten altijd dat je constant beschikbaar bent en altijd klaar staat om op saaie dingen zoals e-mails te beantwoorden,” legt Lund uit aan Creators. “Daar heb ik geen zin in. Daarom dacht ik aan een kunstwerk dat zichzelf blijft maken, terwijl ik er niet ben. Ik heb trouwens al sinds m’n twaalfde geen afstand gedaan van mijn computer, dus het is wel even wennen.”

It’s A Shore Thing! – Jun 1st, 14:19 — 15:28

Via een livestream kan je zien hoe Lunds computer uit zichzelf Photoshop opent, er een schilderijtje in vakantiethema maakt, dat opslaat en vervolgens uploadt op Lunds social media. Dat het volledig autonome computerkunst is, mag je uiteraard met een korreltje zout nemen. Lund ontwierp een script voor z’n muis en toetsenbord. Dat script vormt vrolijke strepen en kleuren, net als de palmboompjes en vliegtuigen en hier en daar een vakantiegerelateerde zin. Maar toch ziet hij het werk van de laptop meer als een samenwerking.

“Met computers is er toch altijd sprake van een soort verrassingseffect,” vertelt hij. Denk bijvoorbeeld aan die willekeurige lijnen die je als kind in Paint trok en vervolgens met één muisklik inkleurde, in de hoop dat je geen kleine gaatjes overliet en je hele blad gifgroen werd. Het minimalistische It’s Splash Time is een voorbeeld van die onvoorspelbaarheid. “Er zat een bug in het systeem en een paar uur lang ging alles mis. Maar dat maakt het ook weer zo leuk,” vertelt Lund.

It’s Splash Time! – Jun 1st, 11:48 — 12:29

De vrolijke werkjes zouden zomaar het patroon kunnen zijn voor treinzitjes uit de jaren negentig. Het project is grappig en luchtig, maar toch heeft het ook bijna iets barbaars: terwijl Lund op vakantie is, laat hij z’n computer zwoegen en tekeningen maken over ‘niet werken’ en op vakantie gaan. Maar goed, een laptop heeft natuurlijk zelf bar weinig behoefte aan een strandvakantie.

A Restful Retreat – Jun 1st, 09:23 — 10:25

“Ik ben best wel ontspannen,” zegt de vakantieganger tot slot gehaast via Whatsapp, terwijl hij tussen neus en lippen door noemt dat hij zo een meeting heeft. Als ik hem wijs op de ironie daarvan zegt hij: “Je weet natuurlijk niet wat voor meeting.” We gaan er maar vanuit dat hij niet veel later een boetseerles of cocktailcursus binnenstapt, terwijl z’n computer rustig verder tekent.

How Beautiful Is To Do Nothing And Then Rest Afterwards – Jun 2nd, 09:11 — 09:46

Let’s go surfin’ – Jun 1st, 05:15 — 06:01

Our Bags are Packed, We’re Ready to Go! – Jun 1st, 04:32 — 05:15

What A View – Jun 1st, 03:49 — 04:32

Let¬タルs Get Lost – Jun 1st, 03:17 — 03:49

Escape to… – Jun 1st, 01:05 — 01:54

Bekijk hier alle werkjes van Lunds computer.