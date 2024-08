Jonas jezelf het festivalseizoen in met de VICE Festival Guide 2018

De lente heeft genadeloos toegeslagen, en van al dat warme weer ontkom je haast niet aan het krijgen van de festivalbibbers. Tenzij je een hele nukkige gothic met een zonne-allergie én een feestallergie bent misschien, maar zelfs dan kan het haast niet anders dan dat je vreselijk veel zin krijgt in de komende maanden, als je onze spiksplinternieuwe VICE Festival Guide onder ogen krijgt.

Zoals elk jaar hebben we ‘m zo vol mogelijk gestopt met allerhande stukken over alles wat met festivallen te maken heeft – van handige spullen die je op je festivalpaklijst moet zetten tot aan een troostende uiteenzetting van alle soorten katers die je na afloop voor je kiezen krijgt. Daarnaast hebben onze vrienden van Noisey interviews gedaan met onder andere Lyzza en zijn ze gaan jeu de boulen met Joost en Stefano Keizers. En er valt een hoop te leren over (veiliger) drugsgebruik met drie stukken uit onze campagne De Bijsluiter. Daar zul je de komende weken sowieso nog een hoop meer van horen, met zowel video’s als artikelen.

Videos by VICE

Haal ‘m dus gauw op bij je lokale VICE-dealer. Een lijst van alle plekken waar de guide ligt vind je hier! Overigens zullen we alle artikelen de komende tijd ook gewoon online pompen, dus als je lekker vaak naar VICE.com surft mis je niks.

We vierden de Festival Guide gisteren met een lanceringsfeestje. Hieronder foto’s, gemaakt door David Meulenbeld. Zie je deze zomer