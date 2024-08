We spraken Jonas Smulders over zilvervisjes, 9/11 en Italiaanse zonnebrillen

In onze serie ‘Het VICE Interview’ stellen we elke keer dezelfde ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante mensen. In deze aflevering spreken we acteur Jonas Smulders, die een hoofdrol speelt in de openingsfilm van het NFF, ‘Niemand in de Stad’.



Zijn er complottheorieën waar je in gelooft?

Misschien een beetje voor de hand liggend, maar ik heb dat wel met 9/11. Dat was ook de eerste keer dat een andere theorie dan uit de media, mij echt aan het denken heeft gezet. Ik ben me achteraf gaan realiseren dat die dag mega veel invloed heeft gehad op onze perceptie van het Midden-oosten, maar ook van Amerika. Vooral het hele idee dat Amerika zo veel geld verdient met oorlog voeren, onder een dekmantel van moraal, is naar mijn idee vet doorzichtig. Er is wel meer aan de hand.

Wat was je eerste e-mailadres?

Dat is wel een sicke hoor: jonasg-spot@live.nl. Ik was dertien en ik vond dat toen grappig. Ik wist eigenlijk niet precies wat een g-spot was, maar had wel een idee waar het mee te maken had. Dat adres is overigens nog steeds gelinkt aan mijn Facebook, ik kan er alleen niet meer op inloggen. Ik was vooral een fanatieke MSN’er in die tijd.

Van welke serie of film moet je heel hard janken?

De Nederlandse film Tonio. Die gaat over twee ouders waarvan hun enige kind wordt aangereden door een auto en overlijdt. Dat raakte me echt keihard. Ik bedacht me toen ik die film zag dat doodgaan het ergste is wat ik mijn ouders aan kan doen, ik ben ook enig kind namelijk. Maar er zit meer achter. Tonio is een verfilming van de roman van A.F.Th. van der Heijden, de lievelingsschrijver van mijn vader. Ik zou eigenlijk ook met m’n vader naar die film gaan, maar hij kon plotseling niet en was daar ontzettend verdrietig over. Misschien dat het daarom nog heftiger aankwam.

Maak de volgende zin af: Het grootste probleem met jonge mensen van tegenwoordig is…

Dat ze te weinig hebben om tegen te rebelleren. Ik denk dat we in een mega rijke, vrije tijd leven. Er is ook nog eens vrede hier. We hebben het gewoon veel te goed! Dat mag ook wel eens gezegd worden. Natuurlijk valt er overal tegen te rellen, maar als je kijkt naar de jongeren van nu en dat vergelijkt met andere tijdsbeelden, zijn we gewoon super verwend.

Als je twee dieren zou kunnen samenvoegen tot één superdier, welke zou je dan kiezen en waarom?

Soms kom ik een diertje tegen in mijn wc en die is keihard. Het is een zilvervisje. Het is superklein en ziet er vloeibaar, parelachtig uit, als een soort druppel. Die zou ik wel willen mixen met een vuurvliegje. In de jungle van Suriname heb ik ooit een kolonie van vuurvliegjes gezien. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Een levende sterrenhemel was het. Het zou echt legend zijn als het zilvervisje op mijn wc ook licht kon geven.

Wat was de donkerste periode die je ooit in je leven hebt meegemaakt?

Ik ben vrij kort geleden een oud-vriendinnetje verloren. Ik had haar al een lange tijd niet gezien, maar toen hoorde ik opeens dat ze zelfmoord had gepleegd. Een super jonge meid en een veelbelovend danstalent. Het leven was opeens zo écht. Ik dacht: fuck, ik leef nu gewoon en ik wil er niet uit, maar waarom jij dan wel? Dat was heel heftig. Toch denk ik ergens dat mijn donkerste periode nog moet komen. Ik weet niet zo goed wat dat dan is en waarom, maar dat gevoel heb ik wel.

Als je een darter was, op welk nummer zou je dan opkomen?

Dat moet dan wel echt een life-anthem zijn he? Die heb ik wel, maar dat past er niet echt bij. Ken je Ton Lebbink? Zijn nummer Geen mening ja/nee zou ik iedereen aanraden. Maar goed, als darter wil ik echt met een pomper komen natuurlijk. Ik ga dan voor Bob Sinclar met Far l’amore. Dat is echt een goeie jam. Heel fout, maar echt een classic. Daar krijg je echt energie van, snap je. Bij een schaakwedstrijd zou ik zeker kiezen voor Ton Lebbink.

Waar op de wereld of daarbuiten zou je het allerliefst willen wonen?

Ik heb niet de ambitie om buitenaards te gaan. Maar ik denk dat ik goed in Italië zou kunnen wonen. Het heeft iets super ordinairs, wat me aanspreekt. Kijk, deze zonnebril die ik op heb bijvoorbeeld, die heeft iedereen daar. Het schoonheidsideaal is daar zo belangrijk, maar aan de andere kant hebben ze er natuurlijk ook niet echt kaas van gegeten. Ik vind het wel leuk om met dat ordinaire te flirten. Ik zou dan ook echt Italiaans willen spreken. Dat theatrale vind ik echt vet.

Denk je dat drank en drugs gelukkig kunnen maken?

Op korte termijn, zeker. Vorig jaar heb ik met vrienden de hele zomer op de parade gespeeld en toen dat klaar was, vierden we groot feest en werd er wel drank en drugs gebruikt. Op lange termijn werken drank en drugs natuurlijk niet om gelukkig te worden. Er zijn ook te veel dingen die ik wil doen, die nuchter het allerleukst zijn. Drank en drugs moet je kopen, maar geluk is niet te koop.

Zou je seks hebben met een robot?

Ik zou het sowieso kunnen, maar ik weet niet of ik het wil. Dan moet ik de robot eerst zien… Pff, ik weet het echt niet man. Ik denk het niet. Of ja, misschien zou ik het een keer proberen. Wow, dit is lastig. Nou ja, een keer proberen kan geen kwaad. Maar dan moet de robot er wel echt uitzien als iemand die ik aantrekkelijk vind. Wat zou jij doen? Laten we dit gesprek anders nog een keer voeren in 2050 en dan kijken of we het gedaan hebben.

Voor welke Nederlandse traditie zou je de barricaden opgaan?

Koningsdag! Ik was vorig jaar op het Leidseplein in Amsterdam en daar lag een zwerver te slapen onder een deken. Hij was waarschijnlijk net geëmigreerd of zo, want toen hij wakker werd en onder die deken vandaan kwam, schrok hij zich kapot. Zijn ogen spraken: “Wat de fuck is dit, ik ben omsingeld door idioten.” De gekte van Koningsdag vind ik echt mooi. Je zou het eigenlijk gewoon “De Nederlandse dag” moeten noemen, want het koningshuis is een falend concept, dat is aan het doodgaan. Maar het feest mag nooit verdwijnen.

Wat is de grootste daad van verzet die je ooit hebt gepleegd?

Dat is eigenlijk het verzet tegen mezelf. Ik heb pas geleden de keuze moeten maken tussen mijn opleiding regie op de Filmacademie en acteren. Er zijn twee films op mijn pad gekomen die allebei een enorme kans zijn die ik eigenlijk niet kan laten liggen, op het gebied van acteren. Maar regisseren was – en is nog steeds – een droom. In die tweestrijd heb ik enorm veel verzet moeten plegen, maar uiteindelijk heb ik wel moeten kiezen. Ik ga nu die twee films doen, waardoor ik heb moeten stoppen met mijn opleiding.

Wat vind je het leukste aan het internet?

Dat al je vragen beantwoord worden. Ik ben natuurlijk zelf veel bezig met film, dus ik check vaak interviews en achtergrondinformatie over vette films. Zo ben ik laatst helemaal in de film Elephant van Allan Clarke gedoken. Ik had die gezien en wilde er meer over weten. Als ik dan het internet open, vertelt Clarke mij precies wat zijn perceptie is op die film. Dat is toch humor. Je kan al je interesses heel makkelijk voeden, en dat is super leuk.

