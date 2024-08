Jonge Chinezen in Nederland vertellen over vrijheid, verhuizen en verwachtingen

Veel mensen in Europa hebben een beperkt beeld bij China en zijn inwoners: lange dagen in fabrieken, futuristische miljoenensteden, nummer 39 met rijst. Maar hoe denken Chinezen over ons? Dat vroegen ze zich bij Amsterdam Worldwide ook af, en daarom begonnen ze het project Peoples Republic of Europe, waarin jonge Chinezen die naar Europa zijn verhuisd vertellen over de manier waarop zij naar Europa kijken, en reflecteren op de manier waarop Europeanen naar hun vaderland kijken.

Rainie Yang, 27

De Europese gemeenschap is veel meer gericht op het individueel dan de Chinese. Voor mij is het heel ongewoon dat iedereen probeert zijn eigen behoeftes te bevredigen, dat is een heel andere logica dan in China.



Veel Europeanen hebben een bepaald idee over China en het hele ‘mysterieuze’ oosten. Denk aan de geur van Jasmijn. Ze kunnen een sterke jasmijngeur waarnemen, maar komen er niet achter waar de bloem is die deze geur verspreidt. De enige manier om daar achter te komen is door naar China te gaan, de maatschappij daar te ervaren en een connectie te maken met echte Chinezen. Pas dan kan je hun manier van leven begrijpen.

Jessie Yingying Gong, 28

Veel mensen verwachten dat ik me hier in Europa vrijer voel dan in China, maar dat is niet per se waar. Op een bepaalde manier voelt het alsof je je hier aan meer regels moet houden, dat alles hier meer energie kost, en dat er meer regelgeving is als het gaat om bijvoorbeeld veiligheid. In China is het een stuk makkelijker om dingen gedaan te krijgen.



Een simpel voorbeeld: er was iemand die een project had op Kickstarter; hij probeerde geld in te zamelen om een selfiestick te maken die je kon opvouwen en als spiegel kon gebruiken. Nog voor hij al het geld bij elkaar had, kwam dat ding in China al op de markt. Zijn idee was gekopiëerd. Ze hadden daar de middelen, de arbeidskrachten en het geld en dachten: laten we dit gewoon gaan maken. Binnen twee weken was het er. Ik heb ook het idee dat het in China soms makkelijker is om contacten te leggen, en om de juiste middelen te vinden om een idee snel uit te voeren. Hier moet je alles veel meer plannen, omdat je onderdeel uitmaakt van het systeem.

Ik denk dat het wat betreft werk, relaties en studie wel een voordeel voor me is dat ik als Chinees in Europa woon, omdat ik een heel andere achtergrond heb dan de meeste mensen.

Ik werk bijvoorbeeld voor een reclamebureau, als Chinees copywriter, en ik denk dat ik geluk heb dat ik in een tijd leef waarin het Westen naar China aan het kijken is. Op het gebied van dating was het vooral in het begin lastig voor me, omdat de culturen erg verschillen: ik ben een warm en open persoon, en ik hou van persoonlijk en fysiek contact. In Nederland, maar ook in het Verenigd Koninkrijk waar ik eerder woonde, zijn mensen wat afstandelijker. Daar moest ik een tijdje aan wennen, maar ik geloof ook dat als je maar lang genoeg op dezelfde plek blijft, je vanzelf de juiste mensen tegenkomt.

Qian Hao, 29

Toen ik naar Europa besloot te gaan verhuisde ik van Shanghai naar Nederland. Ik was hier weleens eerder geweest, maar dat was de eerste keer dat ik in het buitenland ging wonen en het was niet helemaal zoals ik had verwacht. In China heerst een heel mooi beeld van Europa, maar toen ik hier kwam wonen begon ik de wereld en Europa in het bijzonder wat objectiever te zien dan het beeld dat Chinese kranten en andere media schetsen.

In China, en in andere landen, denken we bijvoorbeeld dat Nederland een heel open en progressief land is, en ook heel tolerant. Maar ik heb ervaren dat het hier tegenwoordig een stuk geslotener is dan het in de jaren zestig of zeventig misschien was. De samenleving is hier helemaal niet zo open als ik had verwacht.

Ting Gong, 29



Ik vind het fijn om hier te wonen. Ik hou van de manier waarop mensen hier werken, hoewel het tempo lager ligt. Chinezen leven alsof ze de wereld willen veroveren, ze offeren zichzelf op voor een beter leven, we hebben een missie. Europeanen hebben een wat duurzamere mentaliteit. Dat is goed, maar het is ook goed om dat contrast te hebben.

De Chinese jeugd heeft de toekomst, ze kunnen alles stuk maken! Ik werk vooral met jonge kinderen, en het doet me echt wat om altijd dingen van hen te leren. Ik bedoel, ik ben jong, maar ik moet nog veel leren en ik waardeer de energie die zij hebben. Ze maken zich zorgen omdat niet alles makkelijk is. Iedereen heeft stress, maar ze zijn allemaal heel volwassen. Misschien komt het doordat ik een half jaar in Shanghai heb gewoond en de kinderen daar heel anders zijn dan in andere Chinese steden. Ik denk dat Chinese kinderen veel moediger zijn dan de kinderen hier. Ze kennen geen angst.

Evelyn Taocheng Wang, 37

Als kunstenaar heb ik veel waardering voor de Europese kunstgeschiedenis. Voor mij staat Europa voor een prachtige traditie in de kunsten, en dat is iets heel belangrijks. Ik vind Europese cultuur altijd een beetje lijken op chocolaatjes. Ik zeg altijd dat ik het Centraal Station in Amsterdam op een chocolaatje vind lijken. Ik heb dat ook wel gehad op andere plekken, in Spanje bijvoorbeeld. Gebouwen hier zien eruit alsof ze zijn gebouwd voor een koning.

Als ik terugga naar China, ben ik altijd in shock over hoeveel er verandert. Straten veranderen, het eten verandert en de taal verandert ook. Aan de andere kant kan ik die veranderingen ook wel accepteren, want cultuur gaat niet alleen over schrijven of eten of praten. Het is de manier van denken die het dagelijks leven bepaalt.