Hoe jonge Hongkongse demonstranten hun vrijheid beschermen

In Hongkong wordt sinds juni druk gedemonstreerd. De Hongkongse fotograaf Eric legde jonge demonstranten vast, en vooral wat ze dragen. Zijn serie gaat niet over kledingstijl, maar over het idee dat kleding een bescherming kan vormen. Hieronder vertelt Eric zelf over de demonstranten en hun boodschap:

In Hongkong demonstreren momenteel twee miljoen burgers om hun vrijheid te beschermen. Maar om wat voor vrijheid gaat dat eigenlijk precies? En rechtvaardigt hun doel de manier waarop ze demonstreren?

Je hebt verschillende soorten vrijheid: politieke vrijheid, alledaagse vrijheid en vrijheid van leven.

Politieke vrijheid is de vrijheid om tegen het politieke systeem in te kunnen gaan, ongeacht welke dat is. De vrijheid om ook iets anders te kunnen denken en te geloven. Vrijheid van leven is de vrijheid om te bepalen hoe je je eigen leven invult, zonder daarbij beperkt te worden door anderen.

Alledaagse vrijheid heeft betrekking op de plekken waar talloze mensen elke dag hun leven leiden – en aangezien dat heel veel vrijheden bij elkaar zijn, leidt dat soms tot botsingen. Om dat in goede banen te leiden bestaan er wetten, maar zodra die te overheersend worden, kan deze vrijheid ook weer beperkt worden.

Als het aan de demonstranten ligt hoeft het systeem niet te veranderen. Maar dat betekent niet dat de Communistische Partij tevreden is. Een centrale vraag van het communisme is hoe mensen hun leven moeten inrichten om een betere wereld te krijgen – een ideale wereld. Daarom maken politici inbreuk op de alledaagse vrijheid en vrijheid van leven van mensen.

Zodoende komen de Hongkongse burgers in opstand. Zou hun leven door de staat moeten worden bepaald, of door henzelf? Ze kiezen voor het laatste. Ze zijn op zoek naar vrijheid, in de breedste zin van het woord.

Zij die aan de kant van het systeem staan, wachten af totdat de demonstraties afglijden in de chaos van geweld en vernietiging; dan hebben ze een excuus om macht uit te oefenen en te handelen vanuit het systeem. Maar de mensen uit Hongkong hebben helemaal niet de intentie om tot geweld over te gaan. Het enige wat ze de afgelopen maanden met zich hebben meegedragen zijn dingen waarmee ze zichzelf kunnen beschermen. Ze willen het systeem niet omver werpen, en ook geen geweld plegen; ze willen gewoon vrijheid.

Als je je alledaagse vrijheid, of je vrijheid van leven terug wil krijgen, moet je die wens duidelijk uitspreken – net zoals de mensen op de foto’s dat hebben gedaan. – Eric