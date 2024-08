Jonge meisjes in de Gazastrook bloeien op ondanks de onderdrukking

Een meisje laat haar nagels met een Palestijns thema zien, na een recent bombardement.De Turkse fotojournalist Monique Jaques trok in 2012 naar de Gazastrook om Operation Pillar of Defense vast te leggen – een van de vele gevechten tussen het Israëlische leger en Hamas. Die opdracht zou acht dagen duren, maar het werd uiteindelijk een persoonlijk project dat vijf jaar duurde. Gaza Girls: Growing up in the Gaza Strip laat het leven van jonge vrouwen zien die opgroeien en volwassen worden in deze onstuimige regio. Jaques werd gemotiveerd door de passie en vastberadenheid van de meisjes, ondanks alle tegenslagen die ze dagelijks ondergaan.



“Gaza is een onrustig land, en het is niet makkelijk om er op te groeien. Het is een district van 72 vierkante kilometer, afgebakend door torenhoge betonnen muren, prikkeldraad en soldaten,” vertelt Jaques. “Na jaren vol blokkades en reisrestricties, is het gebied geïsoleerd en afgesloten geraakt van de rest van de wereld. ’s Avonds klinkt het gezoem van de immer aanwezige drones. Als je op het strand staat, kun je de lichten in Israël zien – een land waar je met geen mogelijkheid kunt komen. Grenzen en surveillance definiëren je bestaan.”

Doaa in de slaapkamer van een vriendin. Ongetrouwde meisjes hebben een paar plekken waar ze zichzelf kunnen zijn. Slaapkamers en privé-auto’s zijn toevluchtsoorden voor de meiden. Daar kunnen ze zingen en dansen zonder veroordeeld te worden door de gemeenschap of hun families.

Het resultaat is constante controle en druk. De Gazastrook is klein, maar huisvest meer dan twee miljoen mensen. Iedereen leeft dicht op elkaar, hele families wonen bij elkaar in huis en er is weinig privacy. “Tel daar conservatieve islamitische en verveelde familieleden op zoek naar roddels bij op, en je snapt dat er een enorme druk ligt op jonge meiden die op zoek zijn naar zichzelf,” vertelt Jaques.

Voor Jaques ging dit project niet alleen om het vinden van jonge meiden die ze kon fotograferen. Het ging erom een band te krijgen met de meisjes die ze ontmoette. “Ik werkte traag. Ik praatte eerst met de meiden, ik wilde ze leren kennen voordat ik begon met fotograferen.” Omdat ze niet naar een deadline toewerkte, kon ze zich helemaal richten op het project en het persoonlijk maken. Het leukste vindt ze het om terug te keren naar Gaza om te kijken hoe de jonge vrouwen zich hebben ontwikkeld en hoe hun levens zijn veranderd. “Toen ik vorige week terugging, had een van de meiden die ik had gefotografeerd een baby!”

Jaques hoopt dat Gaza Girls laat zien hoe onderbelicht deze kant van het gecompliceerde conflict is en mensen een beter idee geeft van de regio en zorgt voor meer empathie. ” Uiteindelijk zijn het gewoon meiden zoals als jij en ik,” zegt ze.” Ze wonen midden in een gebied getroffen door een enorm conflict, maar ze denken en dromen net als wij.”

Jaques ziet veel overeenkomsten tussen de meisjes in Gaza en zichzelf toen ze jong was: van hun interesse voor kleding, make-up en jongens.” Ze hebben hetzelfde verlangen om te reizen, dingen te ontdekken en onafhankelijk te zijn als ik op die leeftijd,” zegt Jaques. “Maar in de rest van de wereld is er de mogelijkheid om je dromen achterna te gaan. De meisjes in Gaza kunnen dat niet.”

Enkele uren na een wapenstilstand tussen Hamas en Israël werd afgekondigd, beginnen de inwoners van de Gazastrook met heropbouwen. Winkels gaan weer open en families komen naar buiten om te kijken naar de schade van de recente aanvallen.

Nisreen Shawa, medewerker van de stichting van Palestijnse Medische hulpverlening op de Hamza Bin Abd-el Muttalib School, waar ze kunsttherapie en oefeningen doen met de meisjes na een bombardement.

In deze schoonheidssalon in Gaza komen vrouwen bij elkaar om hun haar, nagels en make-up te laten doen voor bruiloften. In veel families is het voor een vrouw niet toegestaan om door een man buiten de familie gezien te worden zonder sluier. Schoonheidssalons zijn daarom alleen toegankelijk voor vrouwen.

Studenten geneeskunde aan de Islamitische Universiteit tijdens een pauze op de kraamafdeling van het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza.

Yara en haar broer wachten op hun vader die shoarma haalt als avondsnack na afloop van een recent conflict.

Meisjes kijken naar de zonsondergang bij de haven in Gaza. Het leven hier is zwaar, maar vrouw zijn is hier nog veel zwaarder.

De 25-jarige Hadeel Fawzy Abushar neemt een liedje op in een studio in Gaza. Er zijn nog maar weinig zangeressen, omdat familieleden en de lokale overheid erop neerkijken. Hadeel begon op haar twaalfde met zingen, al haar zussen doen het ook.

Madleen Koolab neemt mensen op donderdagavonden mee op boottochtjes. Donderdagavond is een populaire avond voor families. Madleen is eigenaar van de boot en gebruikt hem doordeweeks om te vissen.

Voor veel mensen in Gaza is de zee de enige plek waar ze niet herinnerd worden aan hun isolatie. De 14-jarige Sabah Abu Ghanem en haar zus surfen elke ochtend. Ze wonnen veel wedstrijden in de Gazastrook, maar zijn nog nooit in het buitenland geweest voor een wedstrijd.

Etalagepoppen in een winkel in de winkelstraat van Gaza.





Yara en haar vrienden oefenen een dans tijdens een stroomuitval. Brandstof is schaars en vaak hebben families maar zes tot acht uur stroom per dag.

Een telefoon in de vorm van lippen en een gebedskleed in de hoek tijdens een stroomuitval.

Een vrouw loopt langs een muurschildering die huiselijk geweld ontmoedigt buiten het Al-Shifa-ziekenhuis. Volgens een onderzoek uit 2012 krijgt 37 procent van de vrouwen te maken met huiselijk geweld van echtgenoten.