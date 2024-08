Jonge mensen moeten ineens een paar duizend euro extra betalen voor het pensioen van ouderen

Het is altijd leuk als je als onderzoeker het regeerakkoord doorpluist en daar een bezuiniging in ontdekt die de partijen een beetje hebben geprobeerd te verstoppen. Maar dan is het weer een stuk minder leuk als je erachter komt dat wij, twintigers en dertigers, voor die bezuiniging moeten opdraaien. En al helemaal niet als je er na wat rekenwerk achter komt dat het je de komende twintig, dertig jaar zo’n 150 euro extra per jaar zal kosten; in totaal wel een paar duizend euro.



Ik vind pensioenen leuk. Ik doe een promotieonderzoek naar de arbeidsmarkt, en in een ver verleden deed ik iets met het pensioenlab. Ik ben daarmee waarschijnlijk een van de weinige mensen in Nederland onder de vijftig die meteen naar de pensioenparagraaf van het regeerakkoord bladerden. Daar las ik dat een pensioenplan, dat werd bedacht toen babyboomers nog aan de knoppen zaten, door het nieuwe kabinet wordt afgeschaft.

Het systeem dat wordt afgeschaft zorgde ervoor dat iedereen evenveel premie betaalde en daardoor evenveel pensioen opbouwde: iets dat met een bureaucratisch woord ‘de doorsneesystematiek’ wordt genoemd. Maar de doorsneesystematiek zorgt ervoor dat jongeren teveel betalen aan hun pensioen en ouderen te weinig: pensioenfondsen verdienen namelijk veel meer aan de premie van een jongere, die nog heel lang belegd kan worden, dan aan de premie van een oudere. Toch betaalt iedereen evenveel.

Afschaffen is dus een prima plan, alleen is het verschrikkelijk duur. Schattingen van het Centraal Planbureau lopen uiteen tussen 60 en 100 miljard euro. Het is zo duur omdat 45-plussers gecompenseerd moeten worden om het pensioen te kunnen krijgen dat ze is beloofd. Maar van die compensatie is niets te bekennen.

Het gekke is dat het maar voor 800 miljoen euro in de begroting staat. Het is dus nog afwachten hoe die andere 59 miljard zal worden opgehoest, maar we kunnen er wel naar raden. In het regeerakkoord staat dat de pensioenpremies omhoog moeten en dat daarmee een miljard euro moet worden opgehaald. Die bezuiniging komt voor rekening van werkende mensen onder de 45. De pensioenpremie gaat namelijk omhoog en dat heeft alleen zin als compensatiemaatregel als dat bij deelnemers onder de 45 terechtkomt. Dat betekent dat je gemiddeld 110 tot 240 euro per jaar minder loon overhoudt. En dat wel tien, vijfentwintig of misschien zelfs dertig jaar lang.

Alle illustraties door Sander Abbema

Een systeem dat wordt afgeschaft omdat het eerlijker zou zijn voor jonge mensen klinkt goed. Maar als jonge mensen vervolgens alsnog moeten betalen omdat de ouderen anders geld mislopen, dan schiet je er natuurlijk helemaal niets mee op.

Afwachten

En het is ook niet nodig. Je zou het geld ook gewoon uit de schatkist kunnen halen, dan hoeven de jongeren er niet voor op te draaien. Dat is geen utopie, de vorige staatssecretaris van Sociale Zaken, Jette Klijnsma, stelde zelf nog voor dat de overheid 40 miljard zou compenseren. Maar in het regeerakkoord is er geen spoor van deze compensatie te bekennen. In een omslachtige zin staat wel dat de overheid “fiscale kaders” moet verruimen, maar dat dit geen effect mag hebben op “de langetermijnhoudbaarheid van de overheidsfinanciën”. In minder omslachtige taal betekent dat: het mag niet teveel kosten. De overheid gaat zelf niets of erg weinig betalen.

VICE Money belde met een woordvoerder van minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees met de vraag of er echt niet meer compensatie komt voor jonge mensen. De woordvoerder meldt dat het nog te vroeg is om dat te zeggen. “De inkt van het regeerakkoord is net droog en het plan zal verder worden uitgewerkt. Compensatie kan nog ter sprake komen in overleg met de vakbonden en werkgeversorganisaties.”

Zal Koolmees proberen om onder de afspraken uit het regeerakkoord uit te komen? Want hoe het ook zal worden uitgewerkt, voor de compensatie is in het regeerakkoord maar 400 miljoen euro gereserveerd, terwijl er dus tientallen miljarden euro’s nodig zijn. Maar goed, de eerste barst is hiermee geslagen. Nu maar duimen dat de vakbonden de minister er alsnog van kunnen overtuigen om bij te dragen aan de kosten, zodat de rekening van een potentieel mooi plan niet bij één generatie komt te liggen.

