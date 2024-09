Jonge Nederlanders en Belgen: we gaan een video maken over jullie meningen

Binnenkort lanceren we ons televisiekanaal VICELAND, en dat doen we met een documentaire waar we jouw hulp bij nodig hebben. We gaan namelijk in die docu een hele grote groep jongeren aan het woord laten over uiteenlopende thema’s als seks, jezelf, Nederland en België, mode, geld, politiek, drugs, muziek en het klimaat.

Ben je tussen de 18 en 25 jaar en woon je in Nederland of België? Dan willen we graag jouw mening horen, over de dingen in het leven die wij en jullie belangrijk vinden. Je hoeft geen expert op het gebied van deze zaken te zijn, als je maar een uitgesproken mening hebt. Dat kan bloedserieus zijn of luchtig, ernstig of hoopvol gestemd.

Met al jullie antwoorden creëren we zo een tijdsdocument van onze generatie, een beeld van de toekomst van Nederland en België.

Als je hieraan mee wil werken, en jouw mening wil laten horen, stuur dan een mailtje naar nlcensus@vice.com (als je Nederlands bent) of becensus@vice.com (als je Vlaams bent) Vertel ons in een paar zinnen wie je bent, en stuur als het even kan een foto of video van jezelf mee. Daarna nemen we contact met jou op. We zijn voor dit project op zoek naar een goede doorsnee van onze generatie, dus of je nou in Rotterdam-Zuid, in Oost-Groningen of in West-Vlaanderen woont, wij willen jou horen. Zolang je maar jong en in het bezit van een mening bent.