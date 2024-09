Jonge vrouwen wereldwijd reageren op de historische winst van Trump

Sinds vanochtend weten we dat Amerika binnenkort geen zwarte, maar een oranje president heeft en dat Trump de machtigste man van de wereld wordt. Wat betekent dit voor vrouwen over de hele wereld?

Door de Amerikaanse verkiezingen zijn we allemaal net zo moe, onrustig en opgefokt als na een Justin Bieber-pyjamafeestje. In de afgelopen maanden van verkiezingscampagnes werden we vaker geschokt met heftige nieuwsberichten over de verkiezingen dan tijdens een aardbeving, maar het is eindelijk afgelopen. Het is klaar. De astrologen hadden het fout en The Simpsons hadden het goed. Donald Trump heeft gewonnen.

Voor de supporters van Clinton liep het anders dan verwacht. Ze hoopten dat Clinton vannacht het podium op zou klimmen om het presidentschap in ontvangst te nemen; ballonnen zouden door het glazen plafond heen knallen; iedereen zou de eerste vrouwelijke president van Amerika van harte verwelkomen. De belofte van de eerste vrouwenrechtenactivisten, een beweging die in 1848 begon, zou eindelijk waarheid worden.

In plaats daarvan werd een man verkozen die vrouwen, LHBTQ-mensen, joden, moslims en andere minderheden veracht. Een man die beloofde Roe v. Wadeteniet te doen, vrouwen die abortus plegen te straffen, door meerdere vrouwen is beschuldigd van seksueel misbruik, een vice-president (Mike Pence) heeft die een voorstander is van conversietherapie voor homo’s, regelmatig anti-moslim en islamofobe opmerkingen maakt, een anti-semitisch reclamespotje uitbracht en geen enkele politieke ervaring heeft. Op naar de schuilkelders vrienden. De gemoederen zijn langzaam een klein beetje bedaard, dus we namen contact op met onze favoriete vrouwelijke Broadly- en VICE-schrijvers van over de hele wereld om te vragen hoe ze dachten over de uitslag van de verkiezingen en wat dit betekent voor vrouwen wereldwijd.

Noor Spanjer, Broadly Nederland

De dag dat ik wakker werd en Obama president was geworden, omhelsde mijn moeder me met tranen in haar ogen. Ik herinner me die ochtend bijna lijfelijk, vooral door haar intense ontroering en vreugde. Als er geschiedenis wordt geschreven, voel je dat in hoofd en hart.

De krant viel door de brievenbus, en op de voorkant prijkte een foto van de hele familie Obama. Mijn moeder knipte de foto uit, plakte ‘m op de deur van de kamer, en daar bleef-ie jaren hangen, totdat ze bij haar nieuwe vriend ging wonen en ik in haar huis trok, nu een paar jaar terug.

De deur is dezelfde, de bewoner een generatie opgeschoven, en de foto had dit keer die van een witte vrouw moeten zijn. Helaas zal ik ook deze ochtend nooit vergeten, maar de voorpagina van vandaag gebruik ik voor de kattenbak.

Foto van NOS-verslaggever Guus Dietvorst

Lisa Ludwig, Broadly Duitsland

Trump heeft laten zien dat hij geen respect heeft voor andere mensen – vooral niet voor vrouwen –, dus het is maar moeilijk voor te stellen hoe hij straks met onze bondskanselier aan tafel zit om te praten over belangrijke politieke kwesties. Maar om kunnen gaan met megalomane eikels is een deel van Merkels werk gebleken de afgelopen jaren, dus het zal haar vast goed af gaan. Ik weet alleen niet of dat voor alle vrouwen in Duitsland geldt.

Waar ik zelf vooral bang voor ben, is dat Trumps presidentschap een soort voorbode is voor de verkiezingen in Duitsland volgend jaar. We hebben hier grote problemen met de toenemende populariteit van rechtse partijen, zoals Alternative für Deutschland, die ook tegen abortus, tegen feministen en tegen de LHBTQ-gemeenschap zijn. Als de machtigste man ter wereld een misogyne racist is die denkt dat vrouwen “gestraft moeten worden” voor het plegen van abortus, hoe gek is het dan om te denken dat dit precies het duwtje in de rug is dat de AfD nodig heeft om aan de macht te komen?

Betekent dit dat ik geen kinderen moet krijgen?

Nell Frizzell, Broadly Groot-Brittannië

Zoals zoveel vrouwen die net als ik ergens halverwege de dertig zijn, lees ik de krantenkoppen vooral met één dwangmatige, onverwachte en onwelkome gedachte: betekent dit dat ik geen kinderen moet krijgen? Die automatische gedachte komt zo bliksemsnel, ik denk er niet eens rationeel over na. Maar nooit eerder voelde ik die diepe, duistere angst over de voortplantingsvraag zo duidelijk als vandaag.

Trump krijgt als president de macht over het klimaatbeleid, kernwapens en het leger, en daarom denk ik terecht: kan en wil ik echt een nieuw iemand op deze wereld zetten? Kan ik een onschuldig klompje cellen een toekomst geven waar ik zelf niet eens over na wil denken? Wil ik een zoon of dochter dit echt aandoen?

Donald Trump heeft de wereld, en daarmee ook mijn baarmoeder, veranderd in een vijandelijke omgeving. En dat stemt mij verdrietig lieve lezers, verdrietig en doodsbang.

Trump als president laat goed zien waar oude, rijke, witte mannen mee weg kunnen komen.

Jill Krajewski, VICE Canada

Het is lastig uitleggen hoe teleurstellend deze dag is voor vrouwen terwijl mijn hoofd vol zit met een cocktail van shock, angst en depressie. Amerikanen hadden genoeg bewijs van Trump die opschept over hoe je vrouwen het beste kan aanranden, bewijs van dappere vrouwen die vertelden wat Trump bij hen heeft geflikt, en denk alleen al aan alle tweets die Trump de wereld instuurde waarin hij vrouwen vernedert. Trump als president laat goed zien waar oude, rijke, witte mannen mee weg kunnen komen. Ik zou mezelf gelukkig kunnen prijzen dat ik in Canada woon, maar ik ben alleen maar bang, omdat de Verenigde Staten fysiek en politiek zo dichtbij ons liggen.

Sarah Hagi, Broadly Canada

Ik kan er nog steeds niet bij dat Trump heeft gewonnen. De gedachte alleen al, als bewoner van het noordelijke buurland, zorgt ervoor dat ik me onveilig voel. Ik ben zwart en moslim dus de kans dat ik ooit nog eens de VS zal bezoeken is nihil, tenzij er een of ander wonder plaatsvindt en hij de bak ingaat of zo. Ik dacht altijd dat als een land een klootzak als Trump verkiest, ze er ook wel een verdienen. Sinds deze verkiezing denk ik daar heel anders over. De miljoenen minderheden die onder deze verkiezingsuitslag zullen lijden verdienen dat simpelweg niet. Ik kan alleen maar hopen dat ze ergens bescherming en veiligheid vinden.

Ivonne Gutiérrez, VICE Mexico

Eerlijk gezegd ben ik van beide kandidaten niet overtuigd, maar ik vind wel dat Trump absoluut de slechtste keuze van de twee is. Haat en racisme hebben vandaag gewonnen. Ik ben ontzettend verdrietig dat ik dit historische politieke moment meemaak. Het enige wat ons nu nog kan redden, is dat we – niet alleen de VS – doorgaan met ons gevecht. Vecht terug met liefde, gerechtigheid en tolerantie. Geef niet op, het gevecht gaat door.

Laetitia Laubsche, VICE Nieuw-Zeeland

Oké, het allerergste is vannacht gewoon gebeurd. Gefeliciteerd Amerika, jullie zijn zojuist zo’n vijftig jaar terug in de tijd gestapt, op weg naar bekrompenheid. Witte puntmutsen en Trump-petjes voor iedereen!

Als immigrant uit Zuid-Afrika, waar de huidige president Jacob Zuma ervan wordt beschuldigd dat hij een verkrachter is, klinkt het nog niet eens zo bizar dat een man die opschept over het aanranden van vrouwen (en wordt beschuldigd van aanranding) nu de president van Amerika wordt. Het is de symbolische nagel aan de doodskist van Amerika, dat nu als enige grootmacht een president heeft die meer gemeen heeft met presidenten van ontwikkelingslanden dan met die in de westerse wereld.

Alejandra Nuñez, Broadly Spanje

Ik ben eerlijk gezegd niet eens verrast door de uitkomst van de verkiezingen. Voor mij is Donald Trump een levende versie van alle dingen waar ik aan denk bij ‘The American Dream’ en al dat soort onzin. Als Spaanse burger, waar al sinds 2011 iemand aan de macht is die net zo vreselijk en fascistisch is als Trump, is het leven voor vrouwen niet zo vreselijk als je zou verwachten. Tenminste, het is wel vreselijk, maar alle haat zorgt er wel voor dat vrouwen samen opkomen voor hun rechten. Ik heb het idee dat doordat Rajoy onze president is, de feministische beweging flink groeit. Ik hoop dat dit ook in VS zal gebeuren.

Beatrice Hazelhurst, VICE Nieuw-Zeeland

De reïncarnatie van King Henry de fucking VIII heeft het gewoon geflikt, mijn god. Na een enorme stap voorwaarts zijn we letterlijk zestig jaar terug in de tijd. Het is onvoorstelbaar dat we een jaar geleden nog lachten om het kandidaatschap van een rottende meloen met een pruikje op, die nu is veranderd in een van de meest schaamteloze wereldleiders van onze tijd. Niet alleen is de winst van Trump een van de grootste middelvingers naar vrouwen wereldwijd, het heeft ook laten zien wat er kan gebeuren als politici zich van hun meest inhumane, naarste kant laten zien. Het enige sprankje hoop dat ik heb is het feit dat je als president niet écht de machtigste persoon bent, ook al lijkt dit wel zo. Maar toch: laten we bidden.

Alexandra Niksic, VICE Servië

Toen het nieuws inzonk voelde ik me alsof ik hard in mijn gezicht was gestompt – niet door Trump zelf, maar door alles waar hij voor staat: een ouderwetse, conservatieve, macho-stijl, een kinderachtig, pesterig karakter dat het heeft gemunt op minderheden en de zwakkeren onder ons. Ik had gehoopt te leven in een wereld waarin een vrouw niet slechts de versiering was van een man, waarin de mening van een vrouw wat waard was en niet wordt weggepoetst of alleen wordt ingezet als het uitkomt. Ik weet dat Trump me niet kan beroven van mijn rechten en vrijheden, maar wat me het meeste angst aanjaagt, is het feit dat er meer witte vrouwen op hem hebben gestemd dan op Clinton.

