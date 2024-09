Jongeren vertellen over rampzalige gebeurtenissen in hun keuken

Wie heeft ooit gezegd dat koken makkelijk is? Je moet een heleboel dingen tegelijk doen, zorgen dat je alle ingrediënten in huis hebt en daarna komt het ook nog aan op een uitstekend gevoel voor timing. Als het je niet lukt om zonder vlekken op je T-shirt en een plakkende vloer iets aan je vrienden voor te schotelen, weet dan dat je niet alleen bent. Van rauwe kip tot oneetbare groene smurrie en bliksemschichten in de magnetron: acht jonge mensen vertellen over de rampzaligste gebeurtenis in hun keuken. Paul (24)

“Ik probeerde een keer horta te koken, een soort Griekse gestoomde spinazie met witte koolsalade met azijn. Het smaakte best smerig, dus ik besloot de kool en de spinazie maar samen te voegen en te pureren. Het werd een bittere, groene drab. Ik liet me niet uit het veld slaan, dus besloot er vegetarische chili van te maken. Ik voegde wat bruine bonen toe, en hup die gingen ook de blender in. Dat smaakte echt verschrikkelijk, dus ik dacht: er is nog één manier om dit te redden, ik maak er saag van, Indiase spinaziecurry. Ik gooide wat spinazie en kool in de kom en mikte er een enorme hoeveelheid kruiden bij, en dat pureerde ik weer. Het eindresultaat was maar nauwelijks weg te krijgen. Nee, eigenlijk was het echt niet te eten. Ik denk dat ik uiteindelijk wel iets van dertig euro heb gestoken in een gore kom groene smurrie.”

Lucy (20)

“Ik wilde een keer een broodje bacon als ontbijt maken, dus had ik bacon op de grill gelegd. Ik ging heel even naar de wc en toen ik terugkwam stond de oven in de fik. Ik heb het met een handdoek onder controle gekregen maar het stonk verschrikkelijk, de hele keuken vulde zich met rook. Ik heb alle deuren en ramen opengezet om de geur en rook weg te krijgen. Uiteindelijk had ik alleen een droog broodje.” Jacqueline (21)

“Ik ben soms best onhandig met koken. Ik stop bijvoorbeeld gerust een lepel in de magnetron als ik iets opwarm, en merk pas dat het geen goed idee is als er bliksemschichten uit de magnetron komen, haha. Ik maakte ook een keer een pastarecept waar crème fraîche in moest, maar ik had per ongeluk geitenmelk gebruikt. Geitenmelk heeft een hele sterke smaak, dus ik heb het toch maar weggegooid want het smaakte echt niet lekker.”

Mike (28)

“Toen ik acht was heb ik per ongeluk een stuk rauwe kip opgegeten. Ik wist het verschil nog niet tussen rauwe en gare kip, en kreeg de meest nare voedselvergiftiging van mijn leven. Het was wel meteen een goede les. Ik eet nu vooral buiten de deur of kant-en-klaarmaaltijden. Ik let wel op nu als ik kip kook.

Afnan (18) Massae (18)

Afnan:“Ik had een keer met een vriendin echt zin in red velvet-cake. We haalden een pak in de supermarkt en dachten: dit wordt echt een lekkere cake. We hadden er veel zin in. Na twintig minuten hoor ik Massae schreeuwen: ‘Hij is verbrand!’ Terwijl de cake eigenlijk nog een uur in de oven moest. De fout was dat we een veel te grote bakvorm hadden gebruikt, in plaats van het kartonnen ding dat in de doos zat. De vorm was plat en groot en er was veel te weinig glazuur voor de hele taart. Het smaakte als een hoopje boter met hele harde cake, heel vies. Die vriendin van mij deed alsof ze het lekker vond, maar ik ben gewoon gestopt met het eten.”

Massae: “Ik maakte een keer kip met rijst voor ons tweetjes, en had het op een veel te hoog vuur gebakken waardoor de kip gewoon nog rauw van binnen was. Ik nam een hap en deed alsof ik het lekker vond, maar het was helemaal niet lekker. Ik dacht, laten we maar stoppen met eten, anders worden we ziek. Toen heb ik het maar weggegooid.”

Floris (26)

“Zelf kan ik best wel koken, maar mijn huisgenoot heeft een verbod op koken thuis omdat hij er zo slecht in is. Hij woonde al zes jaar op kamers en wist nog steeds niet dat er olie of boter in de pan moet als je vlees bakt. Hij let nogal op de centen kocht een keer de grootste goedkope boomstam en bakte ‘m zonder olie in de pan. Hij dacht: die buitenkantjes snij ik er wel af. Maar het ding was helemaal zwartgeblakerd en de keuken stond blauw. Hij bleef volhouden dat hij het er wel af kon snijden. Het vlees was pikzwart aan de buitenkant en rauw vanbinnen, dus hij mag van mij niet meer koken.”

Cees (22)

“Met wat vrienden gingen we pasta met een hele berg saus maken, maar tijdens het koken gingen we even zitten en vergaten de pasta. Iemand haalde toen snel de pan van het vuur en hij rende ermee naar de tafel waar hij de pan zonder onderzetter snel neergooide omdat hij geen pannenlappen had om de pan vast te houden. De pan liet een zwarte vlek na op de tafel en de pasta zelf bleek ook zwart te zijn. We hebben het niet opgegeten en maar gewoon wat eten besteld.”

