Jongerenafdelingen van VVD, SGP, CU en CDA vertellen wat er beter kan

Het lijkt soms alsof de standpunten van Haagse politici steeds verder uit elkaar drijven, maar als je naar de afgelopen jaren kijkt is er eensgezind keiharde pro-boomer-politiek gevoerd. Althans: het is voor jonge mensen bijna onmogelijk om een huis te vinden, klimaatdoelen worden continu niet gehaald en studeren kan alleen als je jezelf een molensteen van schuld om je nek hangt. Tijd voor REVOLUTIE, zou je zeggen.

Nu is het zo dat een heleboel politieke partijen een jongerenafdeling hebben. Die afdelingen zijn er in principe om de belangen van jonge mensen te behartigen bij hun moederpartij. Aan de andere kant zitten hier ook de ambitieuze talentvolle politici in spé, die als geen ander baat hebben bij een innige band met de bonzen van de grotemensenpartij. Hoe rebels of revolutionair zijn deze clubs nou echt, en lukt het ze een beetje om hun moederpartij bij te sturen? In aanloop naar de verkiezingen spreken we met bestuursleden van de jongerenpartijen om ze te vragen wat ze zouden willen verbeteren aan hun partij en of er verder nog een beetje gereld wordt.

Vandaag laten we rechtse en/of christelijke partijen aan het woord: de jongerenafdelingen van SGP, CDA, VVD en ChristenUnie. De JFVD, de jongerenafdeling van de FVD, heeft niet op onze mails gereageerd, misschien waren ze te druk met hun appgroepjes.

Hilde Wendel

**Hilde Wendel (24), voorzitter van de JOVD, de jongerenbeweging van de VVD.

Hoi Hilde, wat is er zo leuk aan de JOVD?

**We staan bekend om onze leerschool. Mark Rutte noemt ons de Harvard van de politiek en ik denk ook dat we dat wel echt zijn. Je kunt bij ons door in de VVD als je dat wilt, maar we gaan niet voor elke mening eerst naar het hoofdbestuur van de VVD om het te vragen. We kunnen onze mening volledig zelf bepalen en bij ons zijn er ook allerlei verschillende meningen. Dat maakt het interessant. De VVD is een partij die al jarenlang regeert, dat doen ze goed hoor, maar het is aan ons de taak om ervoor te waken van: hee, zijn jullie nog liberaal?

**En is dat zo?

**Ik denk zeker dat de VVD nog liberaal is, maar ze moeten natuurlijk constant compromissen sluiten. Ik vond het jammer dat de 130 km/h al zo snel werd afgeschaft en ik zou ook graag wel zien dat softdrugs wordt gelegaliseerd.

Worden er op jullie borrels nog af en toe drugs gebruikt?

Absoluut niet. Dat is niet toegestaan, maar we zijn voor legaliseren van softdrugs, maar vooral omdat het dan absoluut niet meer loont. Op die manier verdwijnt de criminaliteit erachter ook. Wij hoopten dat ze voor legalisering zouden gaan, maar helaas is dat er niet doorgekomen. Het was wel close.

**Vind je dat de VVD steken heeft laten vallen met die toeslagenaffaire?

**De toeslagenaffaire is niet goed te praten, en ik denk dat het rapport ook voor zich spreekt. Maar ik vind het te makkelijk om te zeggen dat alleen de VVD daar verantwoordelijk voor is. Tuurlijk, de VVD is hoofdverantwoordelijke, aangezien Mark Rutte minister president is. Maar de Tweede Kamer heeft dat strengere beleid na de Bulgarenfraude ook niet tegengehouden, terwijl ze wisten dat er mensen zouden kunnen worden aangepakt die onschuldig zijn. Wopke Hoekstra (CDA) was de minister van Financiën was en de staatssecretaris kwam van D66. Ik denk dat het hele systeem daar gefaald heeft, inclusief de rechterlijke macht.

**Gesproken als een politica. Zou je het al over willen nemen van Mark Rutte?

**Mij wordt wel vaak de vraag gesteld of ik de Kamer in wil, maar ik wil niet Kamerlid worden alleen maar om Kamerlid te zijn. Ik wil bepaalde idealen hebben, een visie ergens op hebben, misschien. Ergens heel veel verstand van hebben. Dat ik echt een toevoeging kan zijn.

Wat vind je eigenlijk van de tiktok van de VVD?

Ik vind het mooi dat de VVD veel zelfspot heeft altijd.

**Vind je deze leuk? Let op de muziek.

**Dat vind ik wel een grappige tiktok. Het maakt defensie wat laagdrempeliger en ik vind defensie ontzettend belangrijk omdat we zonder veiligheid geen vrijheid kunnen hebben.

Arie Rijneveld

Arie Rijneveld (25), de voorzitter van de SGPJ, de jongerenbeweging van de SGP

Wat trekt je aan in de SGP? Ik ben christelijk en conservatief, en ook wat rechtser georiënteerd qua economisch beleid. Dan kom je automatisch bij de SGP uit, er was niet echt een twijfel. Ik ben er al jaren van overtuigd en nog steeds.

**Oké. Wat doet de SGP voor jongeren?

**Onze slogan is: “stemmen voor later”. In de campagne laten we bepaalde portretten zien van bepaalde mensen, zoals een jonge boer, een jonge student en een jonge visser, die met de steun van de SGP geholpen zouden zijn. De woningmarkt is ook ontzettend belangrijk, je kunt een stuk moeilijker aan een huis komen. Ik heb zelf ook in die fase gezeten, maar recent heb ik een huis gekocht, daar krijg ik binnenkort de sleutel van en over enige tijd hoop ik te gaan trouwen.

Er zijn nu ook vast geen SGPJ-borrels, maar gaat het er een beetje wild aan toe bij jullie normaal gesproken? Het gaat mij niet om wild, het gaat om gezelligheid. Je maakt vrienden en die komen uit het hele land. Het is een soort reünie van de SGP-jongerenfamilie. Dan zit je tot in de late uurtjes met elkaar te borrelen en te kletsen, kampvuurtje aan.

Heb je ook een dj? Wij hebben geen dj nodig om het gezellig te hebben. En we gaan ook niet dansen, nee, ha!

Worden die onderlinge discussies ook wel eens ongezellig? Of zijn jullie het altijd met elkaar eens? Mensen staan ook eensgezind tegenover dezelfde thema’s. Wij baseren ons op de Bijbel, en mensen staan daardoor vaak ook met hun neus dezelfde kant op. Dat maakt het een warm bad, ook voor mensen die zich daarbij aansluiten.

Zijn er nog radicale aftakkingen binnen de SGPJ? Er zijn wel stromingen. Sommige mensen zeggen over klimaatmaatregelen: doe maar zo minimaal mogelijk, anderen benadrukken veel meer de verantwoordelijkheid die mensen daarin hebben. Ook op het gebied van migratie zijn er meningsverschillen. De SGP zegt dat je streng moet zijn voor migranten, die bijvoorbeeld geen status hebben. Bij de jongeren zeggen sommigen: je kunt niet barmhartig genoeg zijn, we moeten meer mensen toelaten. Je hebt ook radicalen, die juist strenger willen optreden en de illegaliteit benadrukken.

Hebben jullie invloed uit kunnen oefenen op het verkiezingsprogramma van de SGP? We hebben een aantal amendementen ingediend tijdens het verkiezingscongres, die zijn aangenomen. Eén daarvan ging bijvoorbeeld over migratie. Wij wilden dat er meer wordt ingezet op het terugsturen van mensen die hier om wat voor reden dan ook niet mogen zijn. Ook over woningbouw hebben we er een motie doorheen gekregen, en over het belang van het onderstrepen van nationale symbolen.

Is er ook iets niet doorheen gekomen? We willen allebei duurzaam zijn, de partij en de jongeren. Maar de partij wilde voorkomen dat je Urgenda-uitspraken krijgt, dus ze wilden bijvoorbeeld niet in de wet vastleggen dat er 100 procent CO2-reductie plaats moest vinden. Wij wilden dat wel vastleggen. We willen ook geen Urgenda-achtige uitspraken, maar het is wel belangrijk om eigen doelen te stellen en jezelf daaraan te houden. En we wilden ook een nieuwe kerncentrale, maar de partij wilde die optie ook nog open houden.

Hielke Onnink

Hielke Onnink (23), de voorzitter van het CDJa, de jongerenbeweging van het CDA.

**Hoi Hielke, waarom zouden jonge mensen op het CDA moeten stemmen?

**We brengen de basisbeurs terug, het CDA is altijd tegen het leenstelsel geweest. We gaan 1 miljoen nieuwe woningen bouwen waarvan een kwart voor starters. Voor iedereen in Nederland en voor alle jongeren is er straks een betaalbare woning, we maken het vaste contract weer de norm.

Zijn er ook dingen die beter kunnen bij het CDA? Ik vind klimaat een heel belangrijk issue, en de partij neigt naar: we luisteren ook naar de gele hesjes. Wij als CDJA hebben gezegd: moet je luisteren, misschien zijn die gele hesjes wel bezorgd, maar jongeren net zo zeer als we niet die klimaatdoelen halen. Wij verwachten een positief en realistisch programma op klimaat. Ik zie nu in de toon en in het naar voren schuiven van kandidaten als Henri Bontebal dat daarnaar geluisterd is. Daar ben ik blij mee. Dat het CDA altijd voor de basisbeurs is geweest heeft ook te maken met een actieve jongerenorganisatie. Een half jaar geleden hebben wij heel hard gelobbyd voor compensatie voor studenten, die met vertraging zitten. Daar is uiteindelijk 500 miljoen euro voor vrijgekomen, mede dankzij ons.

Waar is niet naar geluisterd? Wij hadden een amendement aangebracht op het verkiezingsprogramma om de hypotheekrenteaftrek sneller te verlagen. Dat heeft het niet gehaald. Ik vind dat geen hele grote ramp, maar dat is wel een maatregel die de huizenprijzen voor jongeren opdrijft.

**Over huizen gesproken: wat vond je eigenlijk van de bovenstaande emoji-post?

**Die was echt cringe he? Dat is het chille aan zo’n jongerenorganisatie, de lijntjes zijn heel kort. Ik heb die dag ook de mensen van social media opgebeld, om te zeggen: moet je luisteren, dit is gewoon echt heel slecht. Ze hebben toen beloofd dat dit soort posts niet meer terugkomen.

Een mooi wapenfeit. Ik snap het wel, je wilt viral gaan. Maar je kan ook op de verkeerde manier viral gaan. De kiezer heeft een geheugen van zes weken, dus dan zijn de meeste mensen het hopelijk vergeten op 17 maart.

Tim Kuijsten

Tim Kuijsten (24), bestuurslid politiek PerspectieF, de jongerenbeweging van de ChristenUnie.

Hoi Tim, Wat doet de ChristenUnie voor jonge mensen? Best veel. Je kent coalitie Y denk ik wel (een initiatief om de problemen van jongeren te agenderen in de politiek, met o.a. Tim Hofman, red.)? Dat hebben PerspectieF en ChristenUnie samen uit de grond helpen stampen. En vandaag zag ik dat Gert-Jan Segers samen met Rob Jetten ook heeft gepleit voor meer ruimte voor het onderwijs tijdens de coronacrisis. En ze zijn ook altijd voor de studiebeurs gebleven. Ook zes jaar terug. Ik heb het idee dat de CU wel voor ogen heeft dat je jongeren de kans moet geven zich te ontwikkelen.

Zijn er ook dingen waarop je de ChristenUnie bij moet sturen? Als het gaat om inclusie en diversiteit, dan is de wil er zeer zeker bij de CU: ze pleiten bijvoorbeeld uit eigen beweging voor excuses voor het slavernijverleden. Maar hoe het precies aangepakt moet worden en welke toon je moet aanslaan in het debat, daar trekken we ze nog wel eens aan de mouw.

**Wanneer bijvoorbeeld?

**Ik kan me herinneren dat er een keer een speech was over het racismedebat, en de intentie achter de speech was goed hoor, maar bij de CU zeggen ze dan in eerste instantie: we moeten oppassen dat we niet iedereen in een slachtofferpositie brengen. Ook waar het niet nodig is. Toen hebben wij met PerspectieF wel gezegd, dat is inderdaad een punt van discussie. Maar als je naar het racismedebat kijkt is het wel belangrijk om eerst uitgebreid te benoemen dat hier sprake is van onrecht. Eerst moet dat institutioneel racisme worden weggenomen. Daar hebben ze toen wel naar geluisterd.

Hebben jullie nog amendementen ingediend op het verkiezingsprogramma? Ja, best wel veel. Ik denk uiteindelijk vijfenvijftig. Daarvan zijn er ongeveer vijfendertig aangenomen. Dat ging onder andere over een ambitieuzer anti-discriminatiebeleid, en ook wat meer aandacht voor de multiculturele samenleving op school. We hadden bijvoorbeeld gepleit voor het implementeren van ecocide in het internationaal strafrecht. Zodat je vervolgd kan worden voor bijvoorbeeld een olielek, zoals Shell in Nigeria.

**Kan de partijtop een beetje tegen kritiek?

**PerspectieF is wat mondiger geworden, daar moeten ze af en toe aan wennen. Toen we die hele berg amendementen inleverden werd er wel gezegd: “Is dit een soort protestactie tegen het conceptprogramma?” Maar dan ga je uitleggen hoe je erbij komt, en de standpunten nog scherper of beter willen maken, en dan is er wel veel waardering voor ons meedenken en de input en de moeite die we erin stoppen. Als een echte aanval wordt het zelden ervaren, de CU is een harmonieuze partij. Discussies gaan bij de ChristenUnie met veel respect, maar inhoudelijk pakt men elkaar wel hard aan. Dat is toch die christelijke verbroedering.

**En geen gevloek?

**Nee.

Denk je dat de jeugd opstandiger is geworden?

Het is wel versterkt door corona: je ziet dat jongeren meer door hebben gekregen dat het beleid niet voordelig voor ze heeft uitgepakt. Met het leenstelsel, hun positie op de arbeidsmarkt, en wonen. Dat heeft ze wat politiek actiever gemaakt. En dat dan ook de stap wat kleiner is om op andere themas een mening te hebben.

Is er eigenlijk ook discussie over ethische thema’s als abortus en euthanasie?

Over abortus en euthanasie is niet echt discussie. Bij abortus willen we vrouwen vooral helpen bij de ongewenste zwangerschap, en van concepten als “voltooid leven” is de partij geen fan. Wat betreft LHBTI-kwesties zijn er bijvoorbeeld wel meer meningen bijgekomen, de afgelopen jaren. Je hebt nu het hele spectrum bij de ChristenUnie: mensen die daar best wel conservatief in staan, en mensen die er progressief in staan. Ik vind het mooi als die allemaal een plek hebben bij dezelfde partij, en dat daar gesprekken over gevoerd kunnen worden.

Zijn jullie progressiever bij PerspectieF? Ja, je moet altijd oppassen met dat soort termen, maar ik denk dat PerspectieF gemiddeld genomen wel progressiever is dan de CU.

Bedankt allemaal!