Jonna Fraser betaalde met zijn eerste rapsalaris netjes al zijn schulden bij zijn telefoonprovider af

Beeld door Amie Galbraith​​

Jonna Fraser is een van de meest genoemde namen van 2016. Hij maakte deel uit van New Wave, maar met zijn EP’s Goed Teken en Blessed en zijn hit Do or Die drukt hij ook solo een stempel op de game. Terwijl veel van zijn collega’s laten zien dat ze veel geld uitgeven, komt Jonna zelden naar buiten met dure spullen. Des te meer redenen om hem te vragen wat het eerste was dat hij kocht met zijn eerste rapmoney.

Videos by VICE

Noisey: Hé Jonna, wat is dit voor gekke rekening? Jonna Fraser:

Een afbetaling van een schuld, en een fikse ook.

Tering, meer dan duizend euro. Hoe kom je daar nou weer aan?

Het is van m’n telefoonprovider. Ik wilde een abonnement, maar ik was nog geen achttien. Toen nam ik er een op m’n broers naam, maar dat was op één rekening. Als hij over z’n belminuten heenging, waren die van mij ook op. En als je allebei gewoon doorgaat, loopt het wel op.

Hoe voelde het toen je dit kon aflossen?

Lekker man. Gelijk gedaan ook. Alles in een keer, niet in termijnen.

Maar dit is dus waar je je eerste geld aan uitgaf?

Een van de eerste dingen, ja. Op een gegeven moment kreeg ik geld van shows en tekengeld in een keer binnen, toen heb ik dit afbetaald.

Heb je nog een studieschuld?

Nee gelukkig niet. Ik heb m’n school ook gewoon afgemaakt, dus ik hoef dat niet terug te betalen.

Denk jij veel aan de lange termijn?

Jazeker. Ik denk daar veel aan. Vanaf m’n dertiende ben ik al bezig met een heel team dat me helpt met alles, en we denken samen veel aan later. We komen een keer in de week samen om te vergaderen over de volgende stappen. Dat kan van alles zijn. Ik heb bijvoorbeeld plannen om binnenkort een kledinglijn op te zetten. Dan hebben we het over welke stoffen we gaan gebruiken, wie het gaat bedrukken, de prijs, hoe we het allemaal gaan regelen. Maar ook het regelen van ruimtes om liveshows te oefenen, het leasen van een bus voor de tour. Moet ook gebeuren.

Chill, zo’n team.

Ja man, zij rennen echt voor mij. Ze regelen dingen. Als ik naar een festival ga, zorgen zij dat er genoeg shirtjes zijn om in het publiek te gooien, dat de vlaggen kunnen worden opgehangen en dat er minimaal vijf usb-sticks mee zijn, zodat er hoe dan ook opgetreden kan worden. Dan kan ik alles loslaten op de dag dat ik een show heb.

Is je uitgavepatroon veranderd sinds je rapmoney maakt?

Nee, dat valt mee. Ik ben nooit echt van de dure dingen geweest. Ik ga geen gekke flessen halen. Als ik nu uitga, worden die flessen meestal gewoon klaargezet. Vroeger als ik uit wilde gaan, werden we geweigerd. Nu roepen ze me naar binnen en zegt de organisatie dat ze een stuk van de vip-ruimte voor me hebben afgezet. Dat hoeft voor mij niet eens, maar zo gaat het wel. Ik heb daar ook echt nooit aan gedacht vroeger.

Dit is het vierde artikel in een serie over ​rappers en de objecten waar ze hun eerste zuurverdiende rapcenten aan hebben uitgegeven. Lees hier de verhalen van Murda​, Big2​ en Esko​ en hou de site in de gaten voor de volgende in de reeks. ​​​