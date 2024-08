Joost blies Rotterdam op met zijn show en maakte er voor ons foto’s van

Dat je Joost gerust als rapper mag zien en niet per se als YouTuber, bewees hij eerder dit jaar al tijdens Noorderslag. Dat je Joost gerust kan inzetten om een Rotterdamse zaal vol wilde tieners die de legale drinkleeftijd nog niet hebben bereikt compleet kwijt kan laten gaan, bewees hij afgelopen week in Rotown. Om zijn uitverkochte show vast te leggen, gaven we hem twee wegwerpcamera’s mee, die hij samen met zijn team volschoot. Tussen het crowdsurfen, de piepkleine zonnebrilletjes, knuffelberen en het sympathieke keukenpersoneel, zie je ook nog ergens een Stuntkabouter, Veras Fawaz en voorprogramma Rarri Jackson verschijnen. Bekijk het hieronder.