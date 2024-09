Joost z’n nieuwe clip is een enorme shout out naar alle vrouwen

Als het aan EenhoornJoost ligt staat deze dag – fuck it, elke dag – volledig in het teken van de liefde voor vrouwen. Er is ooit een vrouw negen maanden dik geweest voor jou, dus het minste wat je kunt doen is haar even bellen en haar te bedanken voor alles wat ze ooit voor je heeft gedaan. Z’n nieuwe track Feminist on da Block leert ons de belangrijkste les in het leven: ‘Respecteer alle teven,’ aldus de unicorn.

Alle gekheid op een stokje: Joost houdt van vrouwen, en om hen te vieren brengt hij vandaag de clip voor Feminist on da Block uit die bij ons in première gaat. Zoals we van dit internetfenomeen gewend zijn gaat dit gepaard met sicke visuals, en cameo’s van onder andere Rarri Jackson, Stuntkabouter, Agii Fire Flame en een aantal lieve moedertypes. De clip is gemaakt door Indigon, en de beat door Mick Spek. Bekijk de clip hierboven.

Oh, Joost, als je dit leest: maak nog even een tientje over naar Donnie, alsjeblieft.