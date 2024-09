Joris Lam ontwierp een kledingstuk voor Siri

Siri is misschien wel de meest bescheiden persoon die ik ken. Nou is Siri natuurlijk niet echt een persoon, en kan ze zeker bijdehand zijn, maar één ding is zeker: ze praat niet graag over zichzelf. Toch hield dat Joris Lam niet tegen om Siri honderden vragen te stellen over mode in een poging erachter te komen hoe de stemassistent eruitziet, en wat hij of zij draagt.

Het resultaat is Fashion for Siri. Op basis van de antwoorden uit zijn iPhone ontwierp hij een lichaam en een kilt, die aansluiten bij het nogal complexe karakter van de virtuele stemassistent. Momenteel hangt Siri met haar kilt in het TextileLab in de Waag in Amsterdam, dus ik ging er langs om Joris het hemd van het lijf te vragen over mode voor Siri.

