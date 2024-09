Joseph Klibansky snapt als geen ander hoe de kunstwereld in elkaar zit

“Ik werk nooit in opdracht,” zegt Joseph Klibansky. “Ik ben er altijd bij ieder werk vanuit gegaan dat er wel iemand was die het zou willen toevoegen aan zijn collectie, en dat is ook altijd gebeurd.”

Joseph Klibansky heeft het goed voor mekaar. 32 jaar jong, een atelier met 25 man personeel en meer dan 25.000 bezoekers tijdens de Biënnale in Venetië in 2016. Hij noemt zich “hedendaagse mixed media kunstenaar” en wordt soms in een adem genoemd met Jeff Koons en Damien Hirst (zoals nu). Op Lowlands stond afgelopen editie een enorm kunstwerk van hem, en in Museum de Fundatie in Zwolle opende afgelopen zaterdag zijn eerste museale solotentoonstelling Leap of Faith. The Creators Project kreeg vorige week alvast een preview.

