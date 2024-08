Josylvio en Sevn zijn voorlopers in een nieuwe generatie muziekondernemers

Omdat er weinig dingen op deze aarde leuker zijn dan praten over muziek met mensen die daar verstand van hebben, organiseren we op 19 oktober tijdens ADE Beats een panel in de Melkweg. In samenwerking met ADE Beats praten we hier over de toekomst van Nederlandse hiphop, want wat zijn de volgende stappen die gezet gaan worden in de industrie? En wat moeten muzikanten doen om nog succesvoller te worden? Is het mogelijk om deze monsterlijke groei door te zetten? Deze vragen (en meer) bespreken we met Angelo Diop a.k.a. Rotjoch a.k.a. Ridder Dinero (101Barz), Brahim Fouradi (La Foux/Syco/Sony) en Lorenzo Jonathas (Broederliefde). Er zijn nog kaarten, komt allen! Een van de dingen die opvalt is dat Nederlandse artiesten steeds beter beseffen dat ze zelf een bedrijf zijn, en strakker de touwtjes in handen nemen. We spraken Sevn Alias en Josylvio over hun nieuwe labels 1OAK en Hella Cash.

Toen Jay-Z op de remix van Diamonds From Sierra Leone de legendarische regels “I’m not a businessman, I’m a business, man” rapte, was dit een voorbode voor hoe rappers in Nederland het spelletje ooit zouden gaan zien. Dat blijft met hiphop immers de regel: wat daar aanslaat vliegt op een gegeven moment in meer of mindere mate de oceaan over. Welke Nederlandse rapper dan ook vergelijken met Jay-Z is iets waar ik m’n handen niet aan wil branden, maar een eigen label beginnen is in ieder geval een begin in de transitie van ‘gewoon’ artiest naar een zakenman die z’n eigen merk vertegenwoordigt en zoveel mogelijk touwtjes in handen wil houden. Het is iets dat de huidige mindstate onder Nederlandse rappers in 2018 mooi illustreert.



Frenna en Lil’ Kleine hebben met Verleden Tijd een van de grootste hits van het jaar te pakken. Op moment van schrijven staat de teller op een krappe 23 miljoen streams op Spotify. Dat is een idioot aantal, behaald in een week of vijf, maar wat hier ook opvallend aan is: onderaan de single-pagina op Spotify staat naast de naam van Top Notch ook 777 Records BV – het nieuwe bedrijf van Frenna. En hij is zeker niet de enige die deze stap heeft genomen.



Josylvio en Sevn zijn veruit de grootste namen die die afgelopen tijd een contract hebben getekend bij Top Notch. Ik denk zelfs de grootste namen ooit, want voor ze zich aansloten haalden ze allebei onder andere labels al genoeg gouden en platina platen binnen om alle kamers in een middelgrote starterswoning van plint tot plafond te kunnen behangen. Met enorme knallers van albums en megahits op je cv stap je vanzelfsprekend op een andere manier het kantoor van Kees de Koning binnen dan jonge, onervaren talenten. Maar dat is niet het enige verschil tussen hen en de nieuwe generatie. Ze hadden allebei namelijk hetzelfde plan: wel tekenen bij Top Notch, maar dan onder een eigen label. Josylvio met zijn Hella Cash en Sevn als 1OAK Entertainment.

Ondanks dat het dus in de lijn der verwachtingen ligt, roept deze ontwikkeling ook vragen op. Waarom zou je moeilijke beslissingen maken als je al bakken met geld verdient met wat je leuk vindt en waar je ook nog eens bijzonder goed in bent (muziek maken)? Is het gewoon een slinkse manier om ervoor te zorgen dat Kees de Koning als een soort belastingdienst van de rapgame geen stuiver te veel op je muziek pakt? En nu we het toch over hem hebben: wat is de rol van Top Notch in deze constructie, en wat halen zij eruit?

Als ik op het kantoor van La Foux – het bedrijf dat Brahim Fouradi (Sevn’s manager, vriend, zakenpartner) heeft opgericht met zijn broer Mo – afspreek met Sevn om het te hebben over zijn label, moet hij lachen om mijn opmerking over Kees als belastingdienstambtenaar. “Ja, je zou Kees zo kunnen noemen, maar ik ben ervan overtuigd dat je zaken financieel gewoon helder zijn als je met hem in gesprek gaat. Top Notch richt zich voor mij op de zakelijke kant. Ze nemen me dingen uit handen waar ik als artiest niet mee bezig wil zijn: afspraken maken over royalty’s met andere artiesten, het schieten van een clip, of bijvoorbeeld een featuring regelen. Maar bijna het hele creatieve gedeelte komt vanuit mij,” legt hij uit.

Voor niets komt de zon op, dus vanzelfsprekend rekent Top Notch voor deze werkzaamheden een bepaald percentage van de inkomsten – hoeveel dit precies is blijft om begrijpelijke redenen privé. Belangrijk om te weten: in principe heeft Top Notch dezelfde deal met major label Universal: zij regelen weer de distributie, sales, publishing, stagecontracten en andere slaapverwekkende maar zeer onmisbare facetten van het uitgeversleven. Dat maakt Hella Cash en 1OAK dus de derde trede op de label-ladder.

Als er iets naar is, zeker voor mensen die muziek maken, is het hiërarchie. Met die kennis is het voor de hand liggend om direct zelf naar een major te stappen en die tweede partij over te slaan, zij doen immers al voor Top Notch wat Top Notch voor Hella Cash en 1OAK doet. Eerder dit jaar, rond de release van het eerste Hella Cash-album, sprak ik Josylvio al over dit onderwerp, waarin hij uitlegt waarom hij daar niet voor heeft gekozen. “Als je de grootste en de allerbeste wil worden, moet je de beste mensen om je heen hebben. Dat heb ik nu. Daarom geloof ik dat dit album het album van het jaar kan worden,” vertelde hij toen. Het gaat om het aantrekken van specialisten, en zeker op het gebied van hiphop is het dan moeilijk om ergens anders aan te kloppen.

Josylvio, foto door Patrick Ebu-Mordi

“Wat haalt Top Notch hieruit? Ik draai er niet omheen. Ik zit in de top vijf van Nederland. Met dit album blijf ik gemakkelijk nog een jaar of twee in de top vijf. Dat weten zij ook. Als zij het gedeeltelijk uitbrengen, kunnen ze zeggen dat het onder de Top Notch-familie valt. Snap je? Dat is ook een deel van hun profijt, en uiteindelijk zullen ze er ook wel winst uit halen,” ging hij verder. Dat klinkt logisch, puur een uitbreiding van het marktaandeel. Top Notch krijgt misschien een kleiner stukje van de taart als de artiesten onder een eigen label tekenen, maar een klein stukje van de taart van enorme rappers als Sevn en Josylvio is nog steeds een groter stukje dan je bij alle beginnende rappers zou kunnen krijgen.

Maar wat maakt dit het juiste moment om daadwerkelijk de stap te zetten om voor jezelf te beginnen? Voor Josylvio was het duidelijk omdat hij – als onderdeel van Van Klasse – van dichtbij heeft kunnen zien hoe groot de impact van zijn succes kan zijn voor een beginnend bedrijf. “Kijk heel realistisch naar de ontwikkeling van Van Klasse. Hoe zouden zij er uitzien als ik er niet was geweest? Waar stonden ze dan? Het is moeilijk te zeggen. We kunnen alleen zien hoe het nu is, en zien dat het heel realistisch is dat ik daar een grote rol in heb gespeeld. Maar wat nou als ik over twee jaar geen carrière meer heb? Dan heb ik geholpen met het ontwikkelen van een groot label waar inkomsten op gegenereerd worden voor anderen, ook nadat ik er niet meer ben. Dus in dat geval is Hella Cash een pensioenplan.”

Omdat Josylvio met de succesvolle albums Ma3seb en 2 Gezichten dusdanig veel heeft betekend voor Van Klasse, voelde hij zich niet bezwaard om als grootste speler te vertrekken bij het label. “Ik ben heel straight met Esko, en hij met mij. Als hij had gezegd: “Nee bro, dit kun je niet doen. Faka met jou?”, was het misschien anders, maar ik wist vooraf dat hij zo niet zou reageren. Esko weet hoe de vork in de steel zit. Hij weet wat we voor elkaar betekend hebben. Hoe dankbaar ik ben. Daarom voel ik geen schuld. Als ik een bedrijf heb en jij hebt een bedrijf, maar mijn product is gewoon beter, moet ik me dan kut voelen als jij straks geen klanten meer hebt? Als je realistisch bent en daarnaast goede vrienden, kom je er gewoon uit.”

Sevn Alias, foto door Patrick Ebu-Mordi.

Ook Sevn, die uit een vergelijkbare situatie komt bij Rotterdam Airlines, ziet de samenwerking met Top Notch als een mooie kans om iets op te bouwen waar hij als labeleigenaar later zelf profijt van kan hebben. “Ik wil echt m’n eigen ding opbouwen, dus het zou bijvoorbeeld zonde zijn als al m’n videoclips op het Top Notch-kanaal stonden. Dan zou ik bijvoorbeeld niets opbouwen op YouTube. Ik ben met niets weggegaan bij Rotterdam Airlines, qua kanaal, en praktisch gezien moest ik vanaf nul beginnen. Dat had sterker gekund. Ik haal nog steeds wel miljoenen views, maar je ziet het verschil wel. Ik zou ook totaal onder Top Notch kunnen vallen als artiest, maar wie zegt dat ik aan het einde van het contract niet alles onder m’n eigen label ga doen? Dat is niet per se het plan voor nu, maar die vrijheid wil ik wel hebben. Om te weten dat het op een gegeven moment wel kan.”

Dit klinkt allemaal als een prima manier om niet van een AOW afhankelijk te zijn als de tijd daar is, maar een redelijk cruciaal punt is nog niet aangesneden: wat is een label zonder een hoop leuke artiesten van wie je muziek uit kunt brengen? Toch lijkt het alsof ze allebei nog niet echt haast maken. Josylvio zei dat hij zich in eerste instantie zal gaan richten op beatmakers de komende tijd, en Sevn kon on record ook nog weinig vertellen over de dingen die eraan zitten te komen. Wat uiteindelijk het doel is? “Ik ga altijd muziek blijven maken, maar er komt een tijd dat ik niet meer geforceerd mee ga doen. Het optimale scenario, zakelijk gezien, is dat ik zo snel mogelijk safe genoeg zit dat het voor mij mogelijk is om een stapje terug te doen. En hopelijk staan er vanuit mijn kamp dan een hoop mensen klaar die kunnen doen wat ik nu doe. Van het rappen zal ik nooit genoeg krijgen, maar van alles eromheen wel.”



