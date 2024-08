Ik chill voor mijn werk met Maradona, Modric en De Bruyne

Michael Joustra (31) graait in wat plastic tassen en legt shirts op tafel van verschillende grote namen uit de voetbalwereld: Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Neymar, Kevin de Bruyne, ze komen allemaal voorbij. Op de meeste shirts staat een handtekening en op sommige een persoonlijke boodschap. Joustra stalt ongeveer dertig shirts uit, maar dat is nog lang niet alles wat hij door de jaren heen heeft verzameld. “Hier de kicksen van John Terry,” zegt hij. “Het gras van Stamford Bridge zit er nog aan.”

Joustra werkte jarenlang bij het kledingmerk BALR, waar hij verantwoordelijk was voor de influencer marketing. Dat betekent simpel gezegd dat hij ervoor moest zorgen dat bekende sporters de kleding van BALR zouden dragen. Tegenwoordig is hij een plekje doorgeschoven naar zusterbedrijf Wannahaves, waar hij grote campagnes van merken als Nike, Adidas en Red Bull koppelt aan wereldberoemde sporters uit zijn netwerk.

Op Joustra’s Instagram staat het bomvol met foto’s van hem poserend met bekende voetballers met wie hij heeft samengewerkt. VICE zocht hem op in Alkmaar en sprak hem over de grappen van Diego Maradona, chillen met Modric en de skybox van Neymar.

VICE: Ha Michael, je kunt een mooi museum beginnen.

Michael Joustra: Haha, ik denk inderdaad weleens dat ik er wat mee zou moeten doen. Er zitten een aantal aardige namen tussen. De gesigneerde shirts van Ronaldo, Modric, De Bruyne en Neymar zijn de pronkstukken van mijn collectie. Ik heb een foto van het moment dat Neymar een persoonlijke boodschap voor me op het shirt zet: “To my dear friend Michael Joustra.” Dat is toch best speciaal.

Zijn jullie zulke goede vrienden?

Nee, we hebben elkaar nog nooit ontmoet, maar ik heb er weleens vanuit mijn werk voor gezorgd dat hij de kleding van BALR draagt. Ik zag hem laatst nog een keer een vliegtuig uitstappen met een tasje van ons, dat blijft gaaf om te zien. Ik ben Neymar trouwens wel een keer op een haar na misgelopen. Ik was uitgenodigd om een wedstrijd te komen kijken bij Paris Saint-Germain, alleen die heb ik moeten missen omdat mijn vlucht vertraagd was. Bleek later dat ik geen gewone kaartjes had, maar de wedstrijd had kunnen kijken vanuit de skybox van Neymar, waar hij die wedstrijd zelf ook zat vanwege een blessure. Toen ik dat hoorde, dacht ik: fuck, dat had ik graag meegemaakt.

Wanneer doe jij je werk in de influencer marketing nou echt goed?

Ik probeer merken bekender te maken door grote influencers aan campagnes te koppelen. Ik ben dus constant bezig om contacten te onderhouden, zorgen dat spelers pakketjes krijgen en posts op hun social media plaatsen. Met BALR hebben we bijvoorbeeld een keer een samenwerking gehad met Fernando Torres. Daar kwam voor mij alles van mijn werk samen. We hebben een fotoshoot gedaan met de beste fotografen, video’s gemaakt voor de campagne en daar vervolgens een pr-slinger aangeven. Daarmee hebben we BALR behoorlijk mee op de kaart gezet. Ik hoor nog altijd dat veel mensen ons pas leerden kennen na die campagne met Torres. Die bekendheid creëren is eigenlijk het doel van mijn werk.

Michael Joustra samen met Fernando Torres. Foto via Joustra.

Hoe kom je in contact met zulke grote voetballers?

Vaak probeer ik via Instagram met ze in contact te komen en zo snel mogelijk over te schakelen op WhatsApp. Die spelers zijn vooral ‘s avonds actief, omdat ze overdag trainen en daarna met hun vrouw uit eten gaan. Mijn vriendin wordt er weleens gek van, want voor sommige spelers zet ik een serie echt even op pauze. Ook grote voetballers als De Bruyne reageren weleens op een DM. Ik wilde hem destijds heel graag in onze kleding hebben en via Instagram stuurde hij al snel het nummer van zijn vrouw. Inmiddels is het contact met de familie De Bruyne zo goed dat het verder gaat dan alleen werk.

O ja?

Ik stuur bijvoorbeeld een cadeautje op als er een kind wordt geboren. Andersom heeft Kevin weleens iets bijzonders gedaan voor mij en mijn vrienden. Voor de halve finale van de FA Cup tussen Manchester City en Arsenal had hij de beste VIP-tickets geregeld. Er was een lopend buffet, gratis bier en de presentatoren van de BBC zaten praktisch naast ons te eten. Zaten we daar als Goden in Frankrijk. Dat zijn toch wel speciale dingen aan mijn vak. Vorig jaar kreeg ik bijvoorbeeld ook de kans om de kersverse Ballon d’Or-winnaar Luka Modric te ontmoeten. Als ik er soms bij stil sta, besef ik pas hoe volstrekt idioot dat is.

Hoe kwam die ontmoeting tot stand?

Het begon weer allemaal doordat ik hem graag in BALR-kleding wilde hebben, en dat is gelukt: hij loopt nog regelmatig in onze spullen. Soms investeer ik jaren in iemand met als beloning dat ze het merk dragen en meegaan in commerciële deals. Voor mij blijft een ontmoeting met een speler toch wel de kroon op mijn werk. Nadat Modric en ik een lange periode veel met elkaar hadden geappt, kon ik hem op de wedstrijddag van Real Madrid – Ajax bij het Okura Hotel in Amsterdam ontmoeten. Hij had die dag een uur vrijgemaakt om even met me te babbelen.

Michael Joustra met Luka Modric. Foto via Joustra.

Waar praat je dan over?

Het voelt toch een beetje alsof je elkaar al heel lang kent, omdat je zo lang over en weer aan het appen bent. Meestal is het contact met voetballers wat inhoudsloos. Ze houden mensen vaak een beetje op afstand, omdat ze geen zin hebben om steeds met iedereen hun verhaal te delen. Soms heb je een uitzondering, en daar valt Modric onder. Ik vroeg hem wat dingen over zijn tijd bij Spurs, zijn leven in Spanje en voetballen bij Real Madrid. Zo probeer ik er een beetje achter te komen wat voor type ik voor me heb. Zo’n ontmoeting zorgt uiteindelijk ook voor een nog betere band, dat is essentieel voor mijn werk.

Jij bent er blijkbaar wel handig in om grote voetballers op hun gemak te stellen. Hoe doe je dat?

Ik denk dat ze zich al snel op een natuurlijke wijze relaxed bij me voelen. Ik ben geen knappe jongen met fantastische looks waardoor ze zich minderwaardig voelen. Ik ben een man met een bril en heb vaak een grote glimlach op mijn gezicht, dat helpt wel. Daarnaast probeer ik vaak attente, kleine dingen te doen. Ik heb bijvoorbeeld teddyberen laten maken met een Balr-shirt aan, die stuur ik dan op als er een kind wordt geboren. De Rolexen hebben ze al, dus dit soort kleine dingen kunnen ze wel waarderen. Zo onderhoud ik het contact en voelt het voor die gasten niet alsof ik ze alleen benader wanneer ik ze nodig heb voor een commerciële klus.

Ik zag op je Instagram dat je ook weleens Diego Maradona hebt ontmoet. Hoe kwam dat tot stand?

Ik had voor mijn werk goed contact met de zoon van Maradona. Op het moment dat Maradona met zijn ploeg uit de Emiraten, FC Fujairah, op trainingskamp in het Brabantse Mierlo was, vroeg zijn zoon of ik het leuk zou vinden om langs te komen. Toen ben ik met een collega en twee pakketjes aan spullen die kant opgereden. Wij moesten een tijdje wachten, maar daarna maakte hij toch een half uur tot drie kwartier tijd voor ons. Toen dacht ik wel even: Jezus, ik zit hier even over van alles en nog wat te lullen met de grote Maradona. In dat pakketje dat we hem gaven, zat ook een kleine portemonnee. Daar was hij heel blij mee, want dan kon hij voortaan zijn creditcard daarin verstoppen. Zijn vrouw wist de weg naar zijn portemonnee wel te vinden, zei hij. Zo kon hij flink wat centen besparen als ze weer eens zijn creditcard zocht om naar de Gucci-winkel te gaan. Hij zat flink op de praatstoel en maakte constant dat soort grappen.

Michael Joustra met Diego Maradona. Foto via Joustra.

Waar heb je het nog meer over gehad met Diego Maradona?

Ik was heel erg geïnteresseerd in zijn relatie met Messi. Ze zijn allebei de beste spelers van van hun generatie, dus ik ging ervan uit dat het een soort band schept. Hij vertelde dat hij Messi een saaie jongen vond, zonder ook maar een sprankje vreugde in zijn lijf. Ik had wel een soort bewondering verwacht, in ieder geval niet dat hij Messi zou afvallen. We zagen elkaar voor het eerst, dus ik vond het best bijzonder dat hij dat meteen op tafel gooide. Hij vertelde ook dat hij die week nog de Heineken-brouwerij zou bezoeken, daar keek hij erg naar uit. Later verschenen er foto’s dat hij in die brouwerij rondliep met de BALR-trui die we hem hadden gegeven. Mooi, toch?

Er ligt hier ook een gesigneerd shirt van Cristiano Ronaldo. Hoe kom je daar aan?

Ik was een keer bij de Globe Soccer Awards in Dubai, en daar was Cristiano Ronaldo ook. Via zijn agent heb ik toen kunnen regelen dat hij wat shirtjes voor me naar Ronaldo kon brengen. Ronaldo heeft die toen gesigneerd en via zijn agent weer terug aan mij gegeven. Ik heb hem dus niet persoonlijk ontmoet, maar het is toch gaaf om dat shirt te hebben.

Wat is het sickste dat je ooit hebt meegemaakt dankzij je werk?

Dat blijft toch de ontmoeting met Maradona. Soms denk ik: wat heb ik nou bereikt op mijn 31ste? Had ik ondertussen niet al veel verder kunnen zijn? Had ik David Beckham kunnen ontmoeten? Maar nu ik alles aan jou vertel, besef ik wel dat weinig mensen zulke dingen zullen meemaken. Vorig jaar speelde PSV thuis tegen Barcelona. Op de wedstrijddag had ik toen een ontmoeting met verdediger Clément Lenglet in het spelershotel in Eindhoven. Ik zat daar tussen allemaal spelers van Barcelona met Lenglet te chillen. In de auto naar huis dacht ik toen wel even: Jezus, ik zat net even tussen voetballers als Messi en Suárez.

Had je zelf eigenlijk niet veel liever profvoetballer willen zijn?

Haha, ja natuurlijk droomde ik daar als kleine jongen van, maar ik was veel te traag om prof te kunnen worden. Ik ben altijd helemaal geobsedeerd geweest door voetbal. Dit is toch wel een mooie manier om heel dichtbij te komen.