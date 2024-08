Jouw iPhone zet nu al je bh-foto’s automatisch bij elkaar in een mapje

Een pikante foto van jezelf in bh maken en naar iemand sturen of van iemand ontvangen is in 2017 geen groot nieuw meer. Maar wat je waarschijnlijk niet weet is dat je iPhone je bh-foto’s herkent, er een speciale categorie van heeft gemaakt en ze doorzoekbaar maakt in de fotoapp.

Het is natuurlijk bekend dat de AI van de iPhone in iOS 11 een flinke update heeft gekregen. De fotoapp kan nu herkennen wat er op je foto’s staat. De telefoon kan duizenden dingen herkennen, van “abacus” tot “zoete aardappel”. De meest opvallend afwezige zijn echter de categorieën voor naaktheid. Daarentegen zijn er wel allerlei Engelse categorieën voor bh’s: brassiere, bandeau, bandeaus, bra, bras, and brassieres.

Videos by VICE

En kwamen we dan voor verrassingen te staan. Als je naar deze map in je foto-app zoekt, merk je dat foto’s waarop je in je bh staat door je iPhone apart zijn gecategoriseerd, bleek maandag uit een tweet.

https://twitter.com/GINGERRROOT/status/925048810832912384

Meerdere Motherboard-teamleden konden het zelfde soort resultaten vinden op hun telefoon. Ik probeerde het uit met een paar foto’s van lingeriemodellen op m’n telefoon en ja hoor, ze kwamen in een mapje voor bh-foto’s te staan.

Beeld: Screenshot uit de fotoapp in iOS

Ook opvallend: de extreem archaïsche woorden die worden gebruikt in de app. Neem bijvoorbeeld “homburg,” “habiliment,” en “danseuse”. Dat neemt niet weg dat de bh-categorie de meest sexy categorie is die in iOS te vinden is.

Maar de AI is nog niet zó goed in z’n werk. Het categoriseren gaat nogal eens fout en daarom vind je nog wel eens een foto van een zoete aardappel tussen je sexy foto’s. Ook aangetroffen: een van onze kinderfoto’s waar we gewoon een hemd droegen, maar waarvan Apple inschatte dat het een bh was. Het herkennen van de foto’s gebeurt op de telefoon zelf en niet in da cloud, dus het is geen groot privacyrisico. Het is vooral een beetje een vreemde functie. Wel fijn om een mapje met alle pikante foto’s van je vrijer te hebben. Dan hoef je niet meer zoveel te scrollen.