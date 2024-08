Jouw mening is veel overtuigender als je hem uitspreekt

Als je ooit door willekeurige online reacties hebt gescrold, of simpelweg op Twitter zit, weet je dat discussiëren op het internet vrij zinloos is. Niemand luistert echt naar wat de ander zegt en niemand komt ooit tot overeenstemming. Het lijkt wel of elkaar beledigen belangrijker is dan je standpunt verdedigen – en dat is nu eenmaal hoe het eraan toegaat op het internet anno 2017.

Maar, misschien ook niet. In een nieuw onderzoek wordt namelijk gesuggereerd dat niet de discussies of het internet het probleem zijn. Het probleem zit in het feit dat we het moeilijk vinden om een idee te krijgen van de ‘menselijke geest’ van een persoon, als discussies geschreven zijn. Aan de andere kant vinden we iemand vaak oké als we een video zien of de stem horen van iemand die aan het discussiëren is, ook al zijn we het met de standpunten niet eens. Dat komt omdat we een idee krijgen van wie diegene is.

Het onderzoek The Humanising Voice: Speech Reveals, and Text Conceals, a More Thoughtful Mind in the Midst of Disagreement komt voort uit een samenwerking tussen de afdelingen bedrijfskunde van de Berkeley University en de Chicago University. De onderzoekers filmden zes mensen die hun mening gaven over drie gevoelige onderwerpen: de Amerikaanse oorlog in Afghanistan, abortus, en de discussie of rap- of countrymuziek beter is. Vervolgens werden de meningen voorgeschoteld aan een groep mensen, waarna iedereen moest beoordelen hoe overtuigend de argumenten waren. Sommige ‘beoordelaars’ kregen de volledige video-opname te zien, anderen kregen slechts een audiofragment te horen en weer anderen kregen een geschreven tekst van de argumenten.

De beoordelaars moesten vervolgens kiezen of ze de mensen die de meningen verkondigden “verfijnd en ontwikkeld”, “rationeel en logisch” of “volwassen, niet kinderachtig” vonden. Ze werden ook gevraagd hoe sympathiek ze de proefpersonen vonden, op een schaal van “oppervlakkig” tot “mechanisch en koud, als een robot.”

De resultaten toonden aan dat de communicatievorm het belangrijkst was, als de beoordelaar het niet eens was met het argument. Ze beoordeelden namelijk de persoon – zelfs als ze het niet eens waren met diens argumentatie – vaak nog steeds als “emotioneel, toegankelijk en warm”, zolang ze maar konden kijken of luisteren naar wat er gezegd werd. En als ze een mening – waar ze niet mee eens waren – in de vorm van geschreven tekst voorgeschoteld kregen, bleek dat ze die persoon niet konden uitstaan.

Twee andere experimenten leverden vergelijkbare resultaten op. In dit geval legden de sprekers uit waarom ze op een bepaalde kandidaat zouden stemmen tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 in de Verenigde Staten. Ook hier voelden de beoordelaars zich beter over de mensen waar ze het mee oneens waren, zolang ze de argumenten maar in audio- of videovorm kregen, en werden de geschreven meningen beoordeeld als onsympathiek.

Het onderzoek wees ook uit dat de intonatie en toonhoogte de belangrijkste rol speelden. In het artikel wordt namelijk gezegd: “Bestaand onderzoek toont aan dat spraaksignalen zorgen voor een beter begrip van hoe iemand zich voelt, maar onze experimenten tonen vooral aan dat het gebruik van een menselijke stem nog iets veel fundamentelers aan het licht brengt: de aanwezigheid van een menselijke geest, die kan denken en voelen.”

Dus als je volgende keer nog eens wilt uitvliegen tegen iemand op Facebook of Twitter, onthoud dan één ding: die andere person kent jou niet en weet dus ook niet dat jij over een menselijke geest beschikt, die kan denken en voelen. Zonder jouw menselijke stem te horen, zal diegene je dus waarschijnlijk gewoon een idioot vinden.

Zoals de onderzoekers concludeerden: “Als wederzijdse sympathie en begrip het doel zijn van sociale interactie, kan je maar beter de stem van de ander horen.”