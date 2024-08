Joya Mooi’s schoollunch is jaren later de inspiratie voor haar muziek

Bij een lied over de lunch op Nederlandse scholen is het makkelijk om snel te denken aan een lofzang over sloffen frikandelbroodjes met aangekoekte curry en lekkende bekers met yogi-drink of gechambreerde karnemelk. Dat is de standaard binnen ons onderwijssysteem, en daarmee is de toekomst van onze natie praktisch gebouwd op deze beginselen. Iedereen die hiervan afwijkt valt direct buiten de boot.

Oké, dit is misschien een beetje overdreven, maar toen Joya Mooi als enige meisje van kleur in de klas op een school in Deventer de inhoud van haar lunchtrommeltje vergeleek met die van haar witte klasgenootjes, had ze altijd het gevoel dat ze anders was en er niet bij hoorde. Over dit gevoel van afstand en vervreemding gaat haar prachtige nieuwe single en video. Het heet, zeer toepasselijk, Rice in Foil, is geproduceerd door Sim Fane, en is geschoten in het Thami Mnyele Foundation in Amsterdam – een plek waar kunstenaars uit Afrika resideren en sicke shit kunnen maken.



Bekijk de clip hierboven.