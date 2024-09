Juan Sanchez trakteert op een lekker stukje taart

Een liedje maken lijkt wel een beetje op een maaltijd koken. Je gooit wat aardappelen in een pan, je bakt een visje, doet lekker worteltjes erbij of spruitjes en dan heb je bijvoorbeeld een rockliedje. Of als je een nummer maakt dat heel ingewikkeld in elkaar zit, met heel veel elementen, lijkt het misschien meer op een Indonesisch stoofpotje.

Dit liedje hier, van Juan Sanchez, is eerder bakken dan koken. Als je een taart bakt, of een soufflé, moet je heel precies zijn met alle ingrediënten. Je kan niet zomaar wat bloem en een willekeurig aantal eieren bij elkaar gooien, nee, zelfs de boter moet precies de goede temperatuur zijn. Anders wordt het niks. Dat geldt ook voor een goed technoliedje, daar moeten de kick en de bas perfect met elkaar samenwerken, anders wordt het modderig. De hi-hats moeten eroverheen liggen als knapperige koekkruimels en de synthesizerbliepjes zijn bijvoorbeeld van die gekonfijte kersjes. Vervolgens moet de oven goed voorverwarmd zijn en de baktijd niet te kort en niet te lang – wat me een prima metafoor lijkt voor bijvoorbeeld de compressie of het staafmixen van de track.

Misschien vraag je je nu af: wat zit je nou te lullen over taart bakken? Waar slaat dit op? Nou: het liedje A Different Place van Juan Sanchez staat op de EP Qualia – de tiende release op zijn eigen label Format. Een heugelijk feit als een rond getal aan uitgebrachte platen mag je best vieren met een stukje gebak. Zie A Different Place als een lekkere citroen-merenguetaart. Neem maar een flinke punt, je moet er nog van groeien.