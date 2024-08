Juggalo’s zijn een geschenk uit de hemel

Het meest beruchte festival op deze planeet, Gathering of the Juggalos, is weer veilig terug in Ohio. Vorig jaar moest het bloedstollende evenement noodgedwongen uitwijken naar Oklahoma City, en niet in de laatste plaats omdat de FBI de juggalo’s officieel ziet als een bende. Als je daar de hitte, de strenge regels rondom geluidsoverlast en de enorme politiemacht die op de been werd gebracht bij optelt is het logisch dat de versie van vorig jaar iets minder van de gebruikelijke sensatie en gevaar opleverde.

Maar hé! Dit jaar werd er weer gewoon gebeest in Thornville in Ohio, met precies de roekeloze berg waanzin die je verwacht. De enorme hoeveelheid seks, drugs, nakende mensen in combinatie met muziek, kermisattracties en gefrituurd vlees op stokjes leverde deze sicke fotoserie op. Brb, even de schmink van m’n lijf wassen.

Dit artikel verscheen eerder op Noisey US