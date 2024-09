Juicy J en Kanye West brengen een vurige video uit voor ‘Ballin’

Juicy J en Kanye West weten alles over balling out. Sterker nog, Kanye bracht ooit een liedje uit waarin Jay Z voornamelijk ‘ball so hard’ zegt, en mensen vonden het geweldig. Juicy J is op zijn beurt medeverantwoordelijk voor Stay Fly, dus wie zijn wij om hem tegen te spreken over dit onderwerp? Het kersverse duo bracht gisteren hun gezamenlijke single Ballin uit en vandaag slingeren ze de bijbehorende video de wereld in. J en ‘Ye flexen in beige outfits in een loods (die verdacht veel lijkt op de loods in Kanye’s korte film Runaway) terwijl allerlei mensen in de buurt basketballen met netjes die in de fik vliegen als er gescoord wordt. Waarschijnlijk zijn de baskets aangesloten op dit liedje. Bekijk de video van Ballin hieronder.

