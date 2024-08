Jullie favoriete boefjes voor een katerige dag

Luister, ik ga graag uit. Lekker gezellig met de meiden – of andere vrienden want ze kunnen allemaal wel goed feesten – gaan dansen en drinken. Het is mijn ideale wereldbeeld voor een zaterdagavond. Wat ik niet graag doe, is kateren. Te weinig slaap, opstaan met een – figuurlijke – houten kop. De wereld draait en mijn maag gaat gezellig mee. Ik ben geen fan, mijn lief hoort mijn geklaag niet graag, en zonder een pijnstiller of twee doe ik geen klop tot vier uur in de namiddag. Uiteindelijk verlies ik mijn hele zondag om dan maandag achter mijn computerscherm te brakken in de zetel met dezelfde hoodie die ik gisteren ook al aan had. Bon, je ziet het wel voor je.

Maar als er een ding is dat een katerdag toch wat beter kan maken, dan is het wel eten. Ik heb ondertussen een ritueel ontwikkeld – en nee, ik schaam me er niet voor – waar ik mijn vrienden eigenlijk verplicht om samen een vegan Engels ontbijtje van tofu-ei, champignons, toast en avocado te maken. Daarna ben ik ervan overtuigd dat ik de dag aankan en toch zeker wel mijn eigen avondmaal kan koken. Maar eens de klok 19u slaat, besluit ik om toch weer eten te bestellen. Zonde van al dat geld en het eten dat al drie dagen op mij ligt te wachten in de koelkast. Uiteindelijk ligt er een dikke veggieburger met vettige frieten, een cola en veggie nuggets voor mijn neus. Het is misschien niet gezond voor je lichaam dat – letterlijk – aan het herstellen is van een vergiftiging, maar soms hebben we het gewoon nodig, oké? Ik ga er dan ook vanuit dat vette brol veruit de meest gekozen optie is als katerboef, maar klopt dat eigenlijk?

Ik ging eens rondvragen bij mijn vrienden wat hun favoriete ‘hangover food’ is en waarom.

Frederik (25) – “tacowrap!”

“Als ik een kater heb dan ga ik om een tacowrap. Ik ben misschien wel brak, maar door naar de shop te wandelen krijg ik de kracht om me terug beter te voelen. Ik kies er ook voor om specifiek naar de zaak zelf te gaan omdat het goedkoper is en je er meer keuze hebt dan wanneer je online bestelt. Ik hou van de vettige boel. Ik bestel meestal hetzelfde: een large met gehakt, kip en Algerijnse saus. Er is iets met die combinatie van vlees, platte frieten, kaassaus en Algerijnse saus die het gewoon doet voor mij. Je hebt veel mensen die graag McDo of Burger King eten, maar die vettige dingen samen in een broodje, dat is zo goed. Ja you love it or hate it. Na zo’n maaltijd voel ik me fysiek beter, maar ik voel me ook wel schuldig door de fastfood.”

Patrick (26) – “Hawaiian poke bowl”

“Mijn favoriete hangover food is eigenlijk gewoon Aquarius en een droog wit brood voor ik ga slapen. En dan, wanneer ik wakker word en een kater heb, dan drink ik nog meer Aquarius. Maar de grootste tip is eigenlijk vooral dat je doorgaat met je dag zoals je anders zou doen. Niet in de zetel blijven liggen of wegkwijnen. Ik eet niet echt iets speciaals, ik doe gewoon wat ik op een andere dag zou doen, hoewel ik vaak op de middag wel een poké bowl durf te halen. In mijn hoofd zit dat vol met vitamines die me erdoor helpen.”

Coline (23) – “Pasta met veel kaas en vette saus”

“Als ik geld heb, dan bestel ik een groot bord pasta bolognese van Schievelavabo of Tontons. Maar wanneer ik geen geld heb, dan kook ik het zelf. Het is dan wel een inspanning om te koken. Soms doe ik het zelfs in de ochtend, maar dat hangt wel af van wanneer ik wakker word. In het algemeen geldt dat als ik een kater heb, ik nood heb aan zout eten, niet aan zoet. Ik heb sowieso liever zout eten dan zoet. Ik voel dan me nog altijd heel mottig, maar wel voldaan. Want ik ben wel moe van te veel te eten, maar dan chill ik gewoon met een serie of doe ik een dutje. Ik denk dat de pasta wel helpt, ik heb ergens eens gelezen dat om een kater te overkomen je vet moet eten om de alcohol te absorberen. Ik weet niet of het klopt, maar ik doe het wel.”

Anna (26) – “Een leeg bord met een fanta”

“Ik kan geen eten zien als ik kater. Toch zeker niet tot mijn maag is gesetteld. Op een bepaald moment begin ik wel flauw te worden en moet ik iets eten. Dan eet ik een boke met ei, want dat is het enige wat mijn maag kan verdragen. Er zijn ergere dingen in het leven dan uw lijf dat u straft omdat ge uzelf de gracht in hebt gezopen.”

Lise* (25) – “Eender welke vette brol – misschien McDonalds”

“Ik kan niet lang slapen, zelfs als ik om 7 of 8 uur naar bed ga, word ik toch om 10u wakker. Bij mijn ouders durf ik wel eens iets zout uit de koelkast te halen – ze zijn Italiaans, heel cliché – maar er ligt dus meestal wel pasta of pizza in. Dan eet ik dat wel. Anders wacht ik tot de middag en dan ga ik naar McDonalds. Nuggets, frieten en een grote cheeseburger met Chinese saus – hebben jullie dat hier zelfs? Ik bestel het soms aan huis omdat ik te lui ben als ik een kater heb. Toen ik jonger was, bestelde ik wel vaker. Nu ga ik wel sneller te voet daarheen. Ik voel me dan als herboren, mijn katers zijn in het algemeen niet zo erg dus ik heb wel geluk. Soms ben ik zelfs productief.”

Rian (28) – “Vegetarische couscous en makroud”

“Bij een hangover is er een combo die voor mij echt wonderen doet. Maar voor ik eraan begin, moet ik eerst een paar grote glazen water binnen kletsen. Als ik dan niet onmiddellijk eet, ga ik me slechter voelen. Afhankelijk van de mood kies ik welke maaltijd het beste past, zo eet ik op trage hangover dagen – waarop ik niet van plan ben om nog productief te zijn – een vegetarische couscous met veel bouillon/soep en makroud als dessert doorheen de dag. Die combo is redelijk zwaar maar de dag erna voelt het alsof je nooit bent gaan feesten. Als het kan, vraag ik aan m’n tante om een authentieke couscous te maken, maar meestal bestel ik bij een Marokkaanse of Tunesische zaak. In Gent zijn er geen originele Kabylse zaken dus dan is dat de beste optie.”

Vic (26) – “Vette brol – meestal Pizza Hut”

“Ik kater altijd heel zwaar en kan dus nooit echt eten tot in de namiddag, maar vanaf ik iets kan eten dan is het altijd kweetnie–hoe vettig, meestal een pizza van Pizza Hut of zo. Ik ga vooral te voet naar daar omdat dat het enige excuus is die ik heb om naar buiten te gaan. Ik kies dan voor een pizza peperoni, want dat is niet te vettig, wel krokant met genoeg kaas, maar zonder de shit die je opnieuw doet kotsen. Ik kom er echt altijd door met vettig eten. En ik weet dat het geen eten is, maar Aquarius lemon want dat is hemels, dat verandert gewoon heel je kater, alles is meer draagbaar, meer doenbaar. Dat is om je elektrolyten terug omhoog te doen knallen. Het haalt je misschien niet door je kater, maar je kan er toch beter tegen.”

Emily* (26) – “Maiswafels met hummus en rauwkost”

“Als het maar een lichte kater is, doe ik niet anders dan wat ik normaal zou doen en zijn de “symptomen” al na een uur of 2-3 en een koffie niet meer aanwezig. Bij een zware kater kan het echt de hele dag in mijn vel zitten. Hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, het gevoel dat ik het te warm heb en dan weer te koud. Na een avond drinken kan ik ook nooit meer dan een paar uur slapen, dus dan ben ik ook nog eens vermoeid daarbovenop.

Ik heb sowieso een gevoelige maag en dat beperkt ook de soorten alcohol die ik kan drinken om niet op de avond zelf al miserabel te worden. Maar soms veeg ik mijn voeten er aan en drink ik gewoon wat ik wil. In die gevallen neem ik wel eens een dafalgan en drink ik wat cola zero. Dat helpt om de één of andere reden met de misselijkheid. Op vlak van katervoedsel ben ik erg saai, door mijn gevoelige maag. Als ik iets binnenkrijg dan is het meestal iets heel basic zoals maiswafels met hummus en rauwkost, wat ik meestal standaard in huis heb. Hoewel ik echte cravings heb naar vettig eten, kan ik met een katermaag niet veel anders binnenkrijgen en zeker niets vettig verdragen.”

Mariam (25) – “Ongetwijfeld een vette burger en een frietje”

“Mijn kater hangt af van mijn budget! Als ik uitga op bier heb ik echt zware kater, en met cocktails nooit. Dat is echt gek. Daarom dat ik onbewust niet zo snel voor bier ga. Mijn favoriete katerboefje is zonder twijfel een vettige burger met een frietje. Zeker als ik met vrienden kater. Dan bestellen we tegen de late namiddag iets en bingen we de eerste, beste serie die we kunnen vinden. Ik voel me zeker niet beter als ik vettig heb gegeten maar ik crave echt comfort food, I can’t help it. Het hangt er ook wat van af waar ik mijn burger haal. McDonald’s is standaard slecht gaan, met of zonder kater. Als ik een burger haal bij Ellis of BABU, voel ik me wel echt oké. Maar ja, mijn budget bepaalt hoe goed of slecht ik ga met mijn kater.

Als ik alleen ben, durf ik weleens naar de winkel te gaan. Soms maak ik gewoon pasta met whatever ik nog in huis heb. Maar de realiteit is dat ik op zo’n katerdag meestal enkel de energie heb om te douchen en mijn tanden te poetsen.”

*Alias om de identiteit van de persoon in kwestie te beschermen.

