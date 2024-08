Jullie foto’s van de heropening van de Belgische cafés

De terrassen zijn weer open én de avondklok is afgeschaft: heel wat Belgen gingen deze zaterdag – 8 mei – met veel plezier op stap om de nieuwe maatregelen (min of meer) toe te passen.

Op verschillende plekken ontstonden er grote bijeenkomsten. Dat was bijvoorbeeld zo in Brussel, waar op het Flageyplein en de Grote markt een pak volk bijeenkwam. Tot grote frustratie van Marc Van Ranst en vele anderen, die de meningsverschillen over hoe we ons in deze wereldwijde puinhoop (moeten) gedragen nog maar eens hebben aangewakkerd (of op z’n minst in stand hebben gehouden). Verdeeld sinds het begin der tijden – en nog meer sinds de pandemie – lijkt de mens compleet van elkaar vervreemd geraakt. Gelukkig waren er naast disputen en lauwe blikken bier ook nog mensen die het hoofddoel wél hebben bereikt: na meer dan zes maanden eindelijk het schuim van een frisse pint van ‘t vat aan je lippen zetten.

Omdat we wilden meegenieten van dit historische moment, hebben we jullie gevraagd om ons jullie foto’s te bezorgen. Hier een selectie heerlijk brakke foto’s om uit te kateren van het eerste terrasjesweekend.

