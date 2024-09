Junktion luidt het barbecueseizoen in met zijn track ‘Fudge’

Je zit in de achtertuin met om je heen je allerbeste vrienden en vriendinnen. Het is gezellig. Je krijgt complimentjes over je kapsel, er wordt een drankje gedronken en in de hoek van de tuin staat een barbecuetje te roken. Je doet je ogen dicht en je neus vult zich met de geur van bradend vlees. Wat voor muziek zou je op dit moment willen horen? Laat me je een voorzetje geven. Is dit het? Jaaaa. Dit is ‘m.

Dit liedje hier heet Fudge en is gemaakt door Junktion – een alias van Hans Peeman uit Nijmegen, die je misschien kent van het duo Fouk. Zijn nieuwste EP heet Sweet Release en komt op 15 mei uit op Times are Ruff. De EP heeft een zeer goede timing, want het is muziek waarvan je ontzettend veel zin krijgt in barbecueën. Iemand nog een worstje?

Videos by VICE

Ach, wie hou ik voor de gek. Ik heb vrienden noch tuin. Dat maakt dit lied weer pijnlijk duidelijk. Om toch iets om handen te hebben, belde ik Hans Peeman op om over zijn EP te praten.

THUMP: Hallo Hans! Ik las dat je ooit begon met progressive trance…

Hans Peeman: Haha ja, dat is wel lang geleden! Ik denk 2004. Ik begon rond m’n vijftiende met muziek maken, en dat is via progressive trance nu helemaal de andere kant opgegaan.

Zijn er nog overeenkomsten tussen de muziek die je toen maakte en wat je nu doet?

Ik denk het eigenlijk niet. Ik ben autodidact, dus misschien de manier waarop ik gelaagdheid in tracks benader? Maar niet dat je denkt: goh, dat is nog steeds de Junktion van toen.

Ha, je heette toen al Junktion?

Ja, ik heb die naam eigenlijk helemaal niet veranderd. Het is ook al zo lang geleden, en er heeft flink wat tijd tussen gezeten vanwege studie enzo. Het was eerst een hobby en nu doe ik het fulltime. Met Fouk althans, daar draai ik ook overal mee. Junktion blijft lekker m’n solo-uitlaatklep.

Je hebt ook een eigen label, Outplay, maar deze EP komt uit op Times are Ruff. Wat is daar het idee achter?

Ik heb al een aantal releases op ons eigen label gedaan, maar ik vind het ook tof om samen te werken met anderen, gewoon omdat ik het een gaaf label vind. Bovendien hebben zij weer een ander bereik, dus dat is ook leuk.

Die samples in Fudge, waar haal je die vandaan?

Nou, wat ik altijd probeer is een collage van samples maken. Niet gewoon een track pakken en daar zoveel mogelijk uithalen. Ik wilde de hele EP een ongedwongen karakter geven, van die French house van vroeger. Dat hoor je ook wel terug. Ik begin meestal met een sample en ik pak kleine stukjes uit verschillende bronnen, en daar ga ik dan lekker zelf overheen spelen. Dat gaat vrij organisch altijd.

Maar je wil niet zeggen welke track je hebt gesampled?

Haha, nou nee. Ik vind de zoektocht het leukst, dat je een oude plaat luistert en je ineens denkt: hé, dat is die sample!

Daar zit wat in. Wat doe je eigenlijk als je erachter komt dat een sample toch al eerder gebruikt is?

Ja, dat is altijd lastig. Dan denk ik: shit, dat wordt ‘m niet. Of als ik er tevreden over ben, blijf ik ‘m zelf draaien, maar dan breng ik ‘m gewoon niet uit.

Merci, Hans! En pas op, ik geloof dat je hamburger aan het verbranden is.