Jurgen Vantomme fotografeerde vinylhoezen op hun oorspronkelijke locatie

Jurgen Vantomme (47) uit Melle had als tiener al een passie voor vinylplaten, en kwam in het weekend vaak op reggae-, hiphop- en drum-‘n-bassfeestjes. “Ik heb met een vriend ook een reggae-dancehall-soundsystem gestart waarmee we veel mochten draaien,” zegt hij. “Onder andere op Reggae Geel en beroemde fuiven in Gent, zoals in de Vooruit.”

Ook gingen Jurgen en zijn vrienden weleens naar Londen om platen te kopen. Daar ontdekte hij een project van de Londense fotograaf Alex Bartsch, die reggaeplaten had vastgelegd op de plek waar de coverfoto’s zelf ook waren gefotografeerd. Hij gebruikte het als inspiratie om de Belgische muziekscene te eren: “Ik bedacht dat niemand in België dit had gedaan tot nu toe, en ik hou van veel Belgische bands.”

De platen voor dit project selecteert hij alleen op hoe bruikbaar de coverfoto’s zijn – de artiesten of het genre doet er niet zo toe. Hij zoekt de platen in tweedehandswinkels of via de online database Discogs, en de locaties zijn vaak makkelijk te achterhalen. Maar soms is het ook lastiger, en moet hij contact opnemen met de artiest of de fotograaf die de foto heeft genomen. “De hoes van Hooverphonic had ik bijna opgegeven, totdat een wielrenner de boom op de foto herkende van een weg in Kieldrecht.” Het resultaat is een soort Waar is Wally?, maar dan net iets anders.

The Kids in Brussel (Atomium)

Will Ferdy in Brugge

Hooverphonic in Kieldrecht : “De hoes van Hooverphonic had ik bijna opgegeven, totdat een wielrenner de boom op de foto herkende van een weg in Kieldrecht.”

De Kreuners in Antwerpen

Grand Jojo in Brussel

“Ik ben zelf geen RWDM-supporter, maar een Buffalo!”

