Rihanna, lieve meid als ze is, besloot ons te verblijden met de video voor het nummer Needed Me, afkomstig van haar laatste album Anti. De regisseur van de clip is Harmony Korine, die je misschien wel kent van films als Trash Humpers, Gummo en Spring Breakers. Eerder maakte hij ook al videoclips voor Sonic Youth en The Black Keys. In Needed Me zie je een schaarsgeklede Rihanna die als huurmoordenaar een nietsvermoedend slachtoffer te grazen neemt. Met Riha moet je niet sollen.