Hoe realistisch is de nieuwe reclame van Pepsi?

Screenshot van de nieuwe reclame voor Pepsi Max

De verfrissende en ethisch verantwoorde frisdrank Pepsi Max heeft gisteren een nieuwe advertentie uitgebracht die de wereld in één klap een betere plek maakt. Kijk maar:

Videos by VICE

Klaar? Oké, mooi. Voel je het? Voel je hoe de last van decennia van onderdrukking en geweld van je schouders valt? Voel je de catharsis, de opluchting van een sociaalmaatschappelijk boertje na een groot glas institutionele onrechtvaardigheid?

De reclame draait om Kendall Jenner, die bij een modeshoot wegloopt om zich bij een protestmars te voegen. Het eindigt ermee dat ze het heel gezellig heeft met de agenten die de demonstratie in de gaten houden.

De soundtrack is een inspirerend en opzwepend nummer van Skip Marley met de tekst:

We are the lions, we are the chosen, we’re going to shine out the dark

We are the movement, this generation, you’re gonna know who we are

Wow! Zet je echt aan het denken, toch?

Sommige zeurpieten op internet hebben kritiek op de advertentie omdat protestbewegingen worden gecommercialiseerd om een drankje te verkopen, en de politie wordt neergezet als aardige mensen die soms gewoon een beetje dorst hebben. Dit lijkt me een behoorlijk ondankbare reactie als een van de grootste merken ter wereld gewoon iets goeds probeert te doen.

Of Pepsi nou echt de wereld wil veranderen of gewoon hun verkoopcijfers willen opkrikken, is ongetwijfeld iets waar we nog vele jaren over zullen discussiëren. Een belangrijkere vraag op dit moment is hoe realistisch hun representatie van een demonstratie is. Ik heb een paar sleutelmomenten eens goed bekeken, en de balans opgemaakt.

De boodschap

De reclame van Pepsi

Ik wil Pepsi er niet van beschuldigen dat ze expres een nietszeggende slogan hebben gekozen zodat ze de iconografie van protesten kunnen kapen zonder iets politieks te zeggen, maar de enige manier waarop een oproep om de “conversatie” te “joinen” de aandacht van de hoge heren zal trekken, is als die conversatie begint met: “Sloop het systeem!” of misschien “de strijd tussen kapitalist en loonarbeider begint met de kapitaalverhouding zelf” of “stop politiegeweld”.

Wat Pepsi zich hier niet heeft gerealiseerd is dat authenticiteit tegenwoordig een onmisbaar onderdeel van marketing is, en niemand echt naar een demonstratie zal gaan om letterlijk niets te zeggen.

Foto door Henry Langston

In reactie op de kritiek op de reclame, zei Pepsi: “Dit is een wereldwijde reclamecampagne die laat zien hoe mensen met allerlei verschillende achtergronden op een harmonieuze manier samenkomen, en wij vinden dat een belangrijke boodschap om over te brengen.” Persoonlijk denk ik dat bovenstaande een belangrijkere boodschap is om over te brengen, maar wie ben ik.

Maar als dat niet werkt, dan misschien dit?

Foto door Henry Langston

Waarom kijk je zo, Pepsi? Wordt het allemaal een beetje te real? Oké, misschien dit dan:

Met een beetje fantasie had je dit kunnen pikken, en het veranderen naar: “Alle overheden en politici zullen binnenkort worden weggevaagd door een golf van heerlijk verfrissende Pepsi.”

Of ze hadden hiervoor kunnen gaan:

Foto door Christopher Pugmire

Nee? Dit dan?



Foto door Maarten Delobel

Misschien is dit niet “on brand”.

Protesteren = party

De reclame van Pepsi

Een ding dat opvalt in de reclame is dat iedereen het enorm naar z’n zin heeft. En waarom ook niet? De straat op gaan om je stem te laten horen is een leuke ervaring, en zeker niet eentje die soms op brute wijze de kop in wordt gedrukt door de lange ploertendoder van de wet.

Pepsi slaat hier de spijker op z’n kop. Demonstreren is altijd gezellig! Kijk maar:

Foto door Simon Childs

Sexy demonstranten

De reclame van Pepsi

Het beste aan een protest, vanuit een marketingperspectief, is het jeugdige idealisme. Alleen jonge, knappe mensen willen nog een beetje hun best doen om de wereld te veranderen, voordat ze gedesillusioneerd raken en de kille realiteit van het leven onder kapitalisme accepteren en ze rimpels krijgen.

Foto door Tom Johnson

Zie je wat ik bedoel? De seks spat ervan af.

De politie

De reclame van Pepsi

Dit is het controversiële deel. Pepsi wordt ervan beschuldigd dat ze de politie verheerlijken. En dat wringt vooral omdat een groot deel van de belangrijkste protesten in de recente Amerikaanse geschiedenis van Black Lives Matter zijn geweest, die protesteren tegen institutioneel racisme en politiegeweld jegens zwarte mensen.

Maar hé, deze gast hierboven ziet er best streng uit, toch?

Foto door Oscar Webb

Maar oké, niet zo streng als deze dienders.

De reclame van Pepsi

Hoe dan ook, we komen er niet achter hoe de reclamepolitie gereageerd zou hebben als iemand over de schreef was gegaan bij deze demo, omdat iedereen het te druk heeft met dansen en juichen en voorbijgangers aan te moedigen om mee te doen om een molotovcocktailtje te gooien. In plaats daarvan geeft Kendall Jenner de agent een Pepsi, wat leidt tot…

De reclame van Pepsi

Hoera! Feest! De gespannen verhoudingen tussen de controversiële “Join the Conversation”-beweging en de politie zijn gered dankzij een heerlijk blikje prik. Alles is in orde, jongens, en institutioneel racisme bij de politie is eindelijk opgelost – deze demonstranten zijn in ieder geval tevreden.

Maar laten we in het kader van hoor en wederhoor, en om een beetje context te geven, nog even kijken hoe interacties tussen de politie en demonstranten soms gaan in het echte leven:

Foto door Tom Johnson

Foto door Chris Bethell

Maar dat is natuurlijk het ding: deze mensen hadden geen blikjes Pepsi mee voor het geval het uit de hand zou lopen. Als ze dat wel hadden gehad, waren ze dan in elkaar geknuppeld of in hun gezicht gespoten met pepperspray? Natuurlijk niet – dus ik zie wederom geen reden om te twijfelen aan het realisme van deze reclame.

Kortom, afgezien van wat kleine foutjes die te maken hebben met de boodschap (zie mijn suggesties) denk ik dat de controverse rondom deze Pepsi-reclame onterecht is.

De reclame van Pepsi

Foto door Tom Johnson

Update: Pepsi heeft bekend gemaakt dat ze de reclame gaan schrappen. “Pepsi wilde een wereldwijde boodschap van eenheid, vrede en begrip verspreiden,” zei het bedrijf in een persverklaring. “We hebben duidelijk de plank misgeslagen, en bieden daarvoor onze excuses aan.”