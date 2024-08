Justin Bieber probeerde tevergeefs via Instagram een personal trainer te versieren

Soms gebeurt het gewoon. Je scrolt achteloos door je Instagram-feed en opeens ben je verliefd. Mocht je denken dat je hier de enige in bent, heb je het oorverdovend mis, want het overkomt zelfs Justin Bieber. Toen hij de beeldschone Jessica voorbij zag komen kon hij het niet laten om een dorstig berichtje te sturen om haar identiteit te achterhalen.



Het is een enorm raadsel hoe Bugatti Biebz haar precies tegenkwam – het account had welgeteld 73 volgers – maar we weten wel precies wat hij stuurde. Jessica Gober, de coach in kwestie, zette namelijk een screenshot van het bericht op Twitter.

Wat er daarna gebeurde is precies wat Twitter zo’n geweldig platform maakt. De boze reacties van al dan niet jaloerse Beliebers stroomden namelijk binnen. Het beschermen van Justin is uiteraard het belangrijkste op aarde.

Gelukkig weet Jessica zelf precies waarom ze niet is ingegaan op de avances van de Justin.