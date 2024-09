Weet je nog die keer dat Justin Timberlake in zijn gezicht gemept werd met plakjes ham?

Justin Timberlake is een Ongelofelijk Coole Dude. Daar bestaat gewoon geen twijfel over. Laten we het zo zeggen: als er een enkele waarheid zit in dit gehaaste en met complotten gevulde universum, dan is het dat Justin Timberlake gladder is dan twee net geschoren dolfijnen in een zwembad vol boter. Het is moeilijk voor te stellen dat Timberlake iets anders is dan de charmante, permanent in pak gehesen, popzingende verleider die ons SexyBack en Mirrors gaf, waarmee hij ons minstens één keer in oncomfortabele hitsige heetheid bracht, bijvoorbeeld op werk.

En toch – terwijl Timberlake voor ons vooral een zachte en engelachtig gebeeldhouwde man is die niet aangeraakt kan worden door iets anders dan verkoelende gezichtcrème en zachte vrouwenhanden, is hij ook weleens in zijn gezicht gemept met een vuist vol vlees.

Herhaal dat nog even een keer voor jezelf: Justin Timberlake is op zijn bek geslagen met een pakket boterhammenham. Justin Timberlake heeft een tik op zijn zoete wangetjes gekregen met hamplakken. Niet één keer, drie keer. Timberlake. Ham. Gezicht. Drie. Keer.

Bewust.

Expres.

Op nationale televisie.

Dit zeldzame en prachtige moment in de geschiedenis van de popcultuur is op onverklaarbare wijze bijna onbesproken gebleven. In ons tijdperk van heersende nostalgie en een archief vol gênante filmpjes, is dat bijna onmogelijk, toch? Dus laten we de situatie eens van wat dichterbij bekijken.

Voor degenen onder ons die onervaren zijn in het uitgooien van een net op YouTube om daar alle gebootlegde clips van popsterren rond de eeuwwisseling naar binnen te harken: Timberlake zat in een aflevering van de Britse televisieshow Bo! In The USA. Maar dat verklaart nog niet wat hier allemaal gebeurt, toch? Het mooie aan dit clipje is: hoe vaker je ernaar kijkt, hoe raarder het wordt.

Ten eerste draagt Timberlake een gevleugelde witte onderbroek die eruitziet alsof hij bij elkaar geknutseld is voor een toneelstuk van de geboorte van Jezus, waarin alle rollen gespeeld worden door iemands kruis. Daarnaast is hij net ondervraagd over aftrekken voor de spiegel, en wordt hij zo meteen gestraft voor het verliezen van een gemeen nepbordspel. Hoe je het ook wendt of keert, deze hele saga is iets wat Van Gogh niet eens had kunnen verzinnen terwijl hij in een absinthpsychose zijn oor eraf sneed.

En toch, dit is een van de meest menselijke, meest kwetsbare, meest openhartige momenten van Timberlake. Voor een paar seconden – vanaf het moment dat Leigh Francis met een gek accent zegt “ik mag je in je gezicht slaan”, tot op het punt waarop Justin met een gedwee stemmetje zegt “hoe vaak ga je…”, terwijl hij herhaaldelijk op zijn wang geklapt wordt met een stapeltje ham – is Justin Timberlake niet langer de internationale popster/seksgod, maar een normale man die weet dat hij een inschattingsfout heeft gemaakt, en toch het ijzeren doorzettingsvermogen bezit om er tot het bittere eind voor te gaan. Hij vat de uitdaging bij z’n lurven: de geboren kampioen, de vrouwenverslinder, de heersende popkoning, de all round coole dude accepteert zijn lot en staat huiverend het geregisseerde entertainment toe.

Als er iets is wat we kunnen leren van dit hele gebeuren, dan is het wel dat zelfs de beste onder ons fouten hebben gemaakt. Flaters die ons omvergegooid hebben en, in sommige gevallen, achtergelaten hebben met vettige wangen en een vleugje varkersgeur. Zijn we vroeg of laat niet allemaal wel eens Justin Timberlake geweest? Verward en bang, terwijl we ons best doen er onbewogen uit te zien terwijl we in ons gezicht geslagen worden met goedkope ham. Maar we slaan allemaal terug, toch? We kloppen onze kleren af, smeren onze huid in met desinfecterende gel tot alles prikt, en staan klaar om weer een nieuwe dag in te gaan.

Als het Justin Timberlake lukt om op de een of andere manier iedereen te doen vergeten dat hij ooit aangevallen werd door een stapel ham in een tweederangs televisieprogramma, dan is alles mogelijk.